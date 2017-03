Denunciaron a un comerciante por el presunto abuso de dos niños

Vecinos de Colonia Avellaneda denunciaron por presuntos abusos en perjuicio de dos niños de 11 años, a un comerciante de la zona, el cual se dedicaría a la venta de repuestos de motos.Según comentaron vecinos a, fue la hermanita de uno de los niños de 11 años, la que contó cómo este sujeto "lo molestaba y le bajaba los pantalones" a su mellizo y a otro niño de la misma edad."Al día siguiente me enteré que habían ido los dos al kiosco y que este hombre los seguía en moto y les decía: `Te me escapaste, ya te voy a agarrar´", rememoró la madre de una de las presuntas víctimas.Conocidos los hechos, las mujeres fueron hasta el domicilio de este sujeto y lo increparon. "El me recoció que jugaba así y que con el hijo, que al parecer no es el hijo, y con sus sobrinitos, jugaba así, que él le bajaba los pantalones a los nenes, como si fuera algo normal", denunció."Cómo un tipo grande va a desnudar a una criatura y la va a tocar", se preguntó la mujer."Mi hijo contó que le rompió un pantalón cuando se lo bajó, cosas que no habían contado porque parece que esto no fue ayer, sino que ya pasó", alertó la mujer.De acuerdo a las denuncias, esta persona vive con su pareja y tres menores, de los cuales dos, una nena y un nene también de 11 años, no serían sus hijos. Y otra niña más chiquita."No sabíamos qué pasaba hasta que ellos nos contaron que el tipo los metía adentro, les bajaba la ropa y jugaba con ellos, pero que según él, los nenes no se quejaban", evidenció otra vecina.De acuerdo al relato del tío de otro de los niños, la esposa del vecino denunciado salió en su defensa cuando se presentaron en la vivienda de calle San Roque. "Nos dijo que son cosas de gurises; yo me alteré y le dije que saliera, que quería hablar con él, hasta que llegó la policía", rememoró el hombre. "Uno siente impotencia, dolor, angustia, porque con quién estamos conviviendo en el barrio. Con un degenerado", sentenció.Las madres de los niños radicaron la denuncia en Minoridad y tras la intervención del personal policial de la comisaría de Colonia Avellaneda, el domicilio del sujeto permanece con custodia y éste fue trasladado."Un vecino del barrio denunció que aparentemente se habría producido un hecho de abuso con dos menores. Consultada a la fiscal, se optó por que este hombre fije domicilio en otro lugar, que por el momento se retire del barrio hasta que haya algún tipo de medida cautelar hacia él y los menores", argumentó ante, la subcomisaria de Colonia Avellaneda, Nora Pérez."La custodia es porque algunos vecinos manifestaron intenciones de hacer justicia por mano propia y para que las familias tengan a quién acudir si necesitan algo o tienen alguna novedad al respecto", argumentó la funcionaria policial. "No es que se lo está cuidando a él, sino que se trata de evitar que haya mayores inconveniente y estar cerca de ellos ante cualquier eventualidad que se presente", completó.