Acordó 13 años de cárcel por la brutal golpiza que le propinó a su bebé

La madre del bebé irá a juicio oral y público

Sobre el caso

Cristian José Tinta, padre del bebé de cuatro meses que sufrió la brutal golpiza en agosto de 2016, acordó hoy en juicio abreviado, la pena de 13 años de cárcel por el delito de tentativa de homicidio calificado.Respecto de la condena acordada en el juicio abreviado, uno de los abogados defensores, Dr. Jorge Balbuena, ante, comentó: "No es lo más usual hablar de estos montos de pena porque en principio, iba a ser un poco menor pero se dilató la concreción de esa salida e hizo que se elevara el monto de la potencial condena".Tinta demandó a la jueza Elisa Zilli, cumplir con los años de cárcel en el penal de Rawson, donde ya estuvo alojado por una condena por drogas. "El tiene una fuerte adicción, la cual está acreditada, y a su criterio, en Paraná, no tenía posibilidad de un tratamiento calificado como el que tuvo en Rawson", comentó el abogado defensor.Un hecho llamativo que registró, fue que el acusado, al momento de levantarse tras recibir la condena, vestía una remera azul en la que se leía Carrera UNICEF por la Educación. Una verdadera paradoja si se tiene en cuenta que acababa de ser enjuiciado por la brutal golpiza que le propinó a su bebé, siendo que UNICEF es una ONG que trabaja en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.La madre del bebé, en tanto, no aceptó ir a juicio abreviado y su eventual condena se resolverá en un proceso oral y público."El bebé fue llevado al hospital por la madre, pero estas son cuestiones que se tendrán que dilucidar en un juicio oral y público porque esas constancias están en la causa. Para la Fiscalía, ella no estaba en el lugar, o teniendo conocimiento, permitió los hechos, por eso se la acusa pero la postura de la otra defensa oficial es que no, por eso no hubo posibilidades de acuerdo", explicó el otro defensor, Dr. Jorge Sueldo.Recordemos que en agosto de 2016, un bebé de cuatro meses, oriundo de Bajada Grande, fue internado en el hospital materno infantil San Roque, debido a que presentaba diversas lesiones en diferentes partes de su pequeño cuerpo.Pero los profesionales sospecharon que las lesiones habían sido producto de golpes en un marco de violencia familiar, por lo que dieron intervención a la asistente social y posteriormente, a la Justicia. Se pudo establecer, que el pequeño ya había sido hospitalizado hacía poco más de un mes a causa de una fractura en uno de sus brazos. En aquel momento, sus progenitores habrían aducido un accidente doméstico, pero después, las lesiones dejaban claro que el pequeño había sido sometido a una brutal golpiza.