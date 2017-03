Intento de asalto a Elías: "Pudo ser grave, seguramente estaban armados"

Policiales Querían robar en la casa de un funcionario en Paraná y fueron detenidos

Dos jóvenes fueron detenidos en horas de la madrugada de este martes luego de que ingresaran al domicilio del presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, en calle Sosa Loyola al 1.800 de Paraná, con intenciones de robo.En declaraciones al programaque se emite por, el funcionario relató: "Un vecino me llamó. Él ya había avisado a la Policía. Alcancé a salir cuando los ladrones estaban en el interior de la vivienda, intentando entrar a la cocina. Llegó el móvil de 911 y de comisaría 14. Se armó un desparramo".En seguida puso de relieve que "esto de organizarse entre vecinos es muy efectivo. Es una cuota de seguridad que nos podemos dar creando este mecanismo"."Seguramente estaban armados. Hubiera podido terminar en otra cosa si no hubiera sido por la intervención de este vecino y la extraordinaria actuación de la policía que reaccionó como con cualquier vecino, porque nadie dijo que estaban entrando en la casa de un funcionario".Sobre su sensación, contó que "es de tremenda tristeza. Ver estos chicos dejar las zapatillas para correr y verlos esposados es tremendamente doloroso. Seguramente estaban bajo los efectos de algo. Ver a chicos tan jóvenes en esta situación, nos tiene que movilizar", reflexionó.Sostuvo que no siente "bronca ni odio, sólo me generó pena, dolor y consternación. La imagen es horrible. A estos hechos los tenemos que combatir con otras herramientas", opinó Elías."Al verlos correr uno dice que si practicaran deportes, serían excelentes por su habilidad y destreza que ojalá pudieran aplicarla en otra cosa", manifestó. E insistió: "Uno dejó las zapatillas adentro de mi casa, al lado de las rejas para treparse y salir corriendo en patas".Finalmente, resaltó que "la Policía lo manejó con gran profesionalismo y los trataron muy humanamente".