Liberaron bajo caución juratoria a dos jóvenes acusados de sangrienta agresión

Liberaron bajo caución juratoria a dos jóvenes acusados de haber agredido a un hombre de 40 años en un bar de la localidad de Herrera, en el departamento Uruguay, el sábado por la noche. Uno de ellos le asestó una feroz puñalada.



Se trata de Gonzalo Raúl Maidana de 19 años y de Víctor Daniel Bonnet de 20 años.

Del relato de los hechos por parte de la fiscal, doctora Melisa Ríos, surge que Maidana y Bonnet habían estado bebiendo en el kiosco de la víctima, Víctor Oroño, y que luego se fueron para más entrada la noche ingresar al bar donde siguieron bebiendo. Allí también se encontraba Oroño. Siguieron bebiendo copiosamente, hasta que discutieron Maidana y Oroño que es boxeador amateur.



En esa instancia Oroño tomó del cuello a Maidana, su hermana Tamara que estaba en el lugar lo defendió y Oroño la agredió a ella. Reaccionó Maidana en su defensa y fue derribado por Oroño. En esa instancia interviene Bonnet, quien le asestó un botellazo en el rostro a Oroño, el que a su vez respondió con un golpe. A esta altura Maidana le asestó una puñalada en el vientre a Oroño seccionándole el intestino delgado. En el lugar se encontraba el jefe de policía de apellido Milessi, quien desarmó al agresor y lo esposó.

Trascendió que la víctima se recupera de su grave lesión en el hospital Urquiza y que ayer lo pasaban a una sala común.

La fiscal pidió para los aprehendidos la libertad bajo caución con medidas restrictivas entre ellas, no vivir en la localidad de Herrera por 90 días, no consumir drogas ni alcohol. No se opusieron los defensores de Maidana y Bonnet, doctores Nicolás Gazali y José Pedro Peluffo, respectivamente.



La madre dijo que el comisario "se emborracha"

La madre de Maidana bajo cuya responsabilidad quedó el joven, manifestó que ella cuidará de que su hijo cumpla con lo impuesto y que no lo va a apañar, pero pidió que se tenga en cuenta que el comisario Milessi bebe demasiado en el bar con los demás parroquianos, que a su hijo lo esposó y "pateó" en el piso. La jueza de garantías, doctora Evangelina Bruzzo, le sugirió que realizará las acciones correspondientes por fiscalía. "Es cierto que mi hijo "chupa", pero también "chupa" el comisario en ese bar. Él es el comisario del pueblo, no se puede estar emborrachando", remarcó la mujer. (La Calle)