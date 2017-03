Trágico choque en provincia de Santa Fe: Una adolescente sigue grave

Policiales Dos niños fallecieron en un impresionante choque en Santa Fe

La joven de 16 años que resultó herida el domingo en el siniestro vial registrado sobre la ruta 91, a la altura de Villa La Ribera, en la provincia de Santa Fe, continuaba ayer a la tarde internada en el área de Terapia Intensiva y en grave estado pero estable en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.Así se lo informó el personal autorizado a los numerosos familiares de la joven que esperaban en los pasillos del centro de salud, algunos de ellos llegados desde Buenos Aires. La joven Julia Perachio viajaba en una Traffic junto a las dos víctimas fatales del hecho, los menores Emanuel Milton Ferreyra, de 9 años, y Lautaro Joaquín Magallanes, de 5 años, y cuyo conductor, Pedro Maximiliano Ferreyra de 39, también permanece internado con heridas menores en ese efector.De acuerdo a distintas versiones, la Renault Traffic quedó destrozada al quedar encerrada entre dos camiones, uno de los cuales, un viejo Dodge 800 conducido por Hugo Alberto Racca de 25 años, la impactó fuertemente de atrás, empujándola contra otro camión, un moderno Mercedes Benz que había aminorado su marcha para facilitar el giro a la izquierda de un segundo automóvil, un Volkswagen Gol que iba delante suyo.Un parte de ayer brindado por el director del Hospital, Ariel González, señalaba que la joven Perachio, familiar cercana de una de las víctimas fatales presentaba un cuadro de "traumatismo torácico, con fractura costal y un neumotórax que ya fue resuelto con una cirugía. Además tiene fractura de pelvis, y viene evolucionando favorablemente. El otro paciente -indicó el facultativo- tiene 39 años y sufrió una fractura y luxación de cadera izquierda y una fractura incompleta de húmero con lesiones de partes blandas. Permanece internado por traumatología y está fuera de peligro", señaló.Los otros heridos, que están fuera de peligro, son: Maximiliano Ferreyra, Diego Emanuel Ferreyra, Daniela Rodríguez, Walter Magallanes, Silvina Gómez e Itatí Machuca, y el chofer del camión Dodge quedó detenido y hoy será imputado en los tribunales de San Lorenzo por dos homicidios culposos y tres lesiones graves en concurso ideal en calidad de coautor. La investigación está a cargo del fiscal de San Lorenzo, Juan Ledesma y según trascendió los cuerpos de las pequeñas víctimas estaban aún a disposición de los forenses en Timbúes, para la realización de las correspondientes autopsias.Aunque no hay certezas sobre las causas concretas del accidente, fuentes cercanas a la familia damnificada especulaban ayer con que el camión Dodge avanzaba a excesiva velocidad y en la oscuridad de la noche no habría visto al vehículo menor ni al camión que iba delante de este.Víctor Miguel, un empresario de transporte de cargas de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez y propietario del camión Mercedes Benz Axor que precedía a la Traffic, desestimó la información referida a las restricciones de circulación para camiones que presuntamente regían el domingo. El transportista, cuyo chofer Cristián Diaz, habría aminorado la marcha ante el giro a la izquierda de una automóvil Gol que lo precedía, objetó la información referida a que ambos camiones estaban transgrediendo la restricción de circulación. También señaló que su vehículo fue debidamente peritado por las autoridades de seguridad vial y le fue entregado con plena conformidad sin que se registrara irregularidad alguna relacionada con el accidente.También consideró que esa norma rige en rutas nacionales como la 11, pero no en provinciales como la 91 y que su camión podía circular.Al respecto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial plantea que "con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir hechos de tránsito, se implementa la restricción a la circulación de camiones durante fines de semana largo y recambios de quincena. La medida, desarrollada junto a la Dirección Nacional de Vialidad, se aplica a camiones de más de 3.500 kg en las rutas nacionales del país y en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Según la normativa impuesta por la Dirección Nacional de Seguridad Vial la restricción regía el domingo entre las 20 y las 23.59 en sentido descendente (regreso)."Tenemos que hacer es ubicarnos en un lugar de respeto y solidaridad con las familias que perdieron a estos dos niños, situación que sentimos y lamentamos profundamente", dijo el senador provincial, Hugo Rasetto, quien ayer por la tarde arribó a los cortes de ruta para hablar con los vecinos, junto a las autoridades policiales, de Seguridad Vial y comunales.Precisó que la situación en los cortes se descontracturó "cuando materializamos la instalación del puesto fijo y se desplegaron los agentes viales, pero las soluciones de fondo llegarán cuando se concreten las grandes obras de infraestructura programada para la región como los accesos a los puertos, la autopista de la ruta A-012 y las reformas de la 11 y su conexión con la ruta 91, entre otras. En definitiva cuando se independice el tránsito pesado del urbano. Son megaobras que, si bien tanto a nivel provincial como nacional están programadas, llevarán un plazo estimado de cinco años de ejecución".Tras los cortes, el legislador dijo aque "todo se dio como una ironía de la vida. Para el día de hoy (por ayer) estaba programado el comienzo de un operativo de seguridad vial para asistir al tránsito generado en la región por la afluencia de camiones que se incrementa en esta temporada por la cosecha gruesa".Remarcó que el próximo martes al mediodía el director provincial de Seguridad Vial y funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad mantendrán una reunión con los vecinos en el Club de La Ribera para dialogar y tomar las resoluciones que se acuerden durante ese encuentro"."El viernes se habían reunido representantes de la policía de Seguridad Vial con los vecinos para que el lunes se implemente un operativo por la cosecha gruesa. Se había previsto mayor presencia policial en la región y particularmente en ese encuentro de rutas. Pero todo se desbarató por el accidente del domingo", señaló Rasetto.