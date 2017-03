Crímenes de la dictadura: Ratificaron a la jueza de la causa Área Paraná II

Foto: Jueza Beatriz Estela Aranguren Crédito: El Diario

La Cámara Federal de Apelaciones rechazó la pretensión del represor Gonzalo López Belsué de apartar a la jueza Beatriz Estela Aranguren del juicio escrito que lleva adelante por la denominada causa Área Paraná II.



El ex militar -uno de los ocho imputados por crímenes de lesa humanidad- había recusado a la magistrada y pidió que sea apartada del plenario por la causal de prejuzgamiento, es decir, por haber supuestamente anticipado una declaración respecto de su responsabilidad en la privación ilegítima de la libertad, imposición de vejaciones, severidades y/o apremios ilegales y aplicación de tormentos en perjuicio del soldado conscripto Jorge Emilio Papetti, desaparecido en marzo de 1977.



El tribunal puso de resalto que "la imparcialidad del juzgador es condición necesaria de la garantía de defensa en juicio y debido proceso"; y también admitió que la jueza Aranguren incurrió en un error al considerar que López Belsué era "autor" de los delitos que se le achacan, pero consideró que eso constituyó un "yerro material" que no puede considerarse como causal de prejuzgamiento.



El represor fue detenido el 30 de agosto de 2012 y permanece bajo arresto domiciliario por problemas de salud. Hace unos meses la jueza Aranguren dispuso una prórroga de la prisión preventiva y, según los defensores Luis Fernando Velasco y Daniel Carubia -hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia-, se extralimitó en la fundamentación de los motivos al expedirse también "sobre el mérito de la prueba, el grado de participación de los imputados y el tipo de delitos que se investiga" y pidieron su apartamiento.



A criterio del tribunal, la actuación de la magistrada "ha sido en el momento oportuno, en cumplimiento de deberes y ejercicio de atribuciones que le correspondían, con límite en la cuestión sometida a su consideración y decisión, sin haber preopinado ni emitido opinión alguna respecto de los hechos o la participación del imputado".



El fiscal Mario Silva, incluso, fue más allá y advirtió "se trata de un trámite que se constituye en dilatorio del proceso", una estrategia ya ensayada por los represores.



Los acusados

La causa Área Paraná II se inició en 2011 como un desprendimiento del expediente principal, que tuvo sentencia en diciembre de 2015. En esta causa se investigan privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y severidades en perjuicio de 22 víctimas, cometidos entre 1976 y 1977, y el homicidio calificado del soldado Papetti, que permanece desaparecido.



El expediente tiene ocho imputados. Los ex militares Naldo Miguel Dasso, José Anselmo Appelhans y López Belsue están acusados por el secuestro, torturas y desaparición de Papetti. También están detenidos Jorge Humberto Appiani, Alberto Rivas, Rosa Susana Bidinost y el médico Hugo Mario Moyano. Por su parte, el ex militar Guillermo Quintana está procesado pero fue excarcelado.



La causa tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal -vigente al momento en que se cometieron los hechos- lo que implica que las actuaciones son secretas en la mayor parte de su desarrollo y todas las decisiones, incluidas las condenas y/o absoluciones, las toma un solo juez y no un tribunal.



Audiencias públicas

Beatriz Aranguren es jueza federal de Concepción del Uruguay y fue designada para llevar adelante el plenario en Área Paraná II en marzo del año pasado. Tras aceptar la nominación, la magistrada corrió vista a los fiscales y querellantes "para que se expidan sobre el mérito del sumario", es decir, para que formulen sus acusaciones; y luego hizo lo propio con los defensores para que efectúen su descargo.



En estos días, la causa se encuentra transitando la etapa plenaria y en breve se abrirá la instancia probatoria, en la que los familiares y víctimas de la dictadura podrán brindar testimonio en audiencias orales y públicas.