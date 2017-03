Joven sufrió el arrebato de su celular en barrio El Sol

Un nuevo hecho delictivo ocurrió este lunes alrededor de las 14.10 en calle Santos Vega, a metros de Coronel Caminos, en cercanías al Polideportivo de barrio El Sol, de Paraná. Una joven que caminaba por el lugar sufrió el arrebato de su teléfono celular.Según relató a, cuando regresaba del centro, en zona de Club Peñarol vio a dos hombres con actitud sospechosa. No obstante, siguió su camino sin inconvenientes hasta la esquina antes mencionada, donde uno de ellos, que aparentemente la siguió, le quitó el celular. Ambos forcejearon, pero el delincuente logró sacarle el aparato y huyó, ingresando en el asentamiento ubicado a un lado de la escuela Bazán y Bustos.Un grupo de jóvenes que estaba en el lugar y que presenció el arrebato, le indicaron que el malviviente vive en barrio Libertad.Si bien desde el 911 ofrecieron comisionar un móvil al lugar, indicaron que delitos de esta naturaleza son difíciles de poder solucionar porque no es sencillo recuperar un celular. No obstante, aconsejaron realizar la denuncia.