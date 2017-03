La empleada del ex funcionario cuenta el aterrador momento que sufrió en asalto

Cinco personas armadas ingresaron a la casa del ex jefe zonal de Arquitectura de Federación, Martín Lanfranco, ex titular de la zonal de Arquitectura del Departamento Federación. Lo maniataron, golpearon y se llevaron una suma aproximada de $ 300 mil. Los delincuentes estaban bien vestidos y se hicieron pasar por funcionarios de la Policía Federal, al tiempo que le dijeron a la empleada que debían realizar un allanamiento en la casa. La trabajadora de casa de familia, dio aviso a Lanfranco, y tras colgar el teléfono, dos sujetos ya habían ingresado de roma violenta al patio de la propiedad. Una vez en el interior, los delincuentes redujeron a la empleada junto a los niños que se encontraban en el domicilio.", comenzó contando Pamela, de 30 años, empleada en la vivienda de Lanfranco.".El dueño de casa, avisado por la empleada de la situación, "llegó a los cinco minutos", detalló la mujer."Lo tiraron al suelo, le piden la plata, etc", dijo además la joven. Mencionó que les pidió "ir a otro lado con el nene", dejándola "ir a la cocina, donde me senté con el nene en el suelo".Dijo que a Lanfranco lo atacaron de forma violenta, describiendo la situación como"Me ataron y uno de los `locos` me dice `abrí la boca` y me pone dos pastillas. Yo hice que me las trago. Me las saco de la boca y las guardo", mencionó asimismo."Se robaron todo", dijo además.Lanfranco mencionó, tras el hecho, que les entregó a los delincuentes una suma importante de dinero, "que no recuerda bien". Se supo que no abrieron la caja fuerte y tampoco le sacaron su billetera con dinero. El hombre tenía un reloj de valor y alhajas de oro en su casa, que "no se llevaron".Los sujetos se fueron en una camioneta Toyota, doble cabina. Lanfranco detalló que "le repitieron q sabían quién era".Uno solo de los delincuentes exhibía un arma con silenciador. "Eran personas de físico trabajado", describió.La policía trabaja en búsqueda de los delincuentes.