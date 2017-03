Se llevaron $ 300 mil en asalto comando a ex funcionario: Hablan de un mensaje

Cinco delincuentes armados llegaron esta mañana, al domicilio de Martín Lanfranco, ex titular de la zonal de Arquitectura del Departamento Federación. En la vivienda se encontraba una empleada, junto a los hijos del funcionario.Los delincuentes estaban bien vestidos y se hicieron pasar por funcionarios de la Policía Federal, al tiempo que le dijeron a la empleada que debían realizar un allanamiento en la casa.Al sospechar de la situación, la trabajadora de casa de familia, dio aviso a Lanfranco, y tras colgar el teléfono, dos sujetos ya habían ingresado de roma violenta al patio de la propiedad. Una vez en el interior, los delincuentes redujeron a la empleada junto a los niños que se encontraban en el domicilio.Pocos minutos después, Martín Lanfranco acudió a su domicilio y al ingresar, se encontró con el terrible escenario, pero fue reducido por uno de los asaltantes que lo apuntó con un arma en la cabeza, la cual tenía un silenciador, publicóInsistentemente, los sujetos solicitaban al dueño de casa, que les entregará el dinero en efectivo, lo extorsionaban con sus hijos y le narraban hechos acontecidos con anterioridad lo que daba cuenta que los delincuentes, sabían que el dinero estaría en la vivienda. De esta manera, se sabe que el asalto comando requirió un trabajo de inteligencia previo.Finalmente, la pesadilla terminó cuando se les entregó 300 mil pesos en efectivo, llevándose también otros artefactos electrodomésticos de la vivienda. Posteriormente, los delincuentes se dieron a la fuga en una camioneta doble cabina, la cual fue vista por un abogado amigo de la familia que arribaba al domicilio, publicóDe inmediato, la Policía dispuso operativo cerrojo en autovía Ruta nacional 14 y todos los accesos de entradas y salidas de Federación, como así también la policía realiza allanamientos en la ciudad en busca de los autores del hecho.En tanto, algunas versiones habla de un mensaje político en el asalto comando al ex funcionario.El móvil aún no está claro, aunque se sabe que los delincuentes, le habrían hecho conocer a Lanfranco sobre el conocimiento que tenían de algunas de sus actividades personales.Además, según trascendió, los sujetos le habrían dicho mientras le apuntaban y lo maniataban: "sabemos que sos peronista, que vas a Buenos Aires seguido".Esas versiones se apoyan en el testimonio dado por un abogado, amigo del ex funcionario asaltado y quien fue el primero en llegar al lugar.El letrado supone que fue un mensaje de tipo político, ya que los sujetos no se llevaron joyas o cadenas y anillos que Martin tenía en uso durante el asalto.Además, los delincuentes "lo golpearon por gusto", dijo y aclaró que su amigo "jamás puso resistencia e hizo caso a todos los pedidos de los delincuentes" tras conseguir el dinero, se fugaron del lugar.