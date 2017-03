Crimen en Gaucho Rivero: El cruce entre defensora y fiscal por pedir 22 años

Policiales Pidieron 22 años de prisión para acusado de matar a adolescente en Paraná

Gravedad inusitada

Nada se ha inventado

"Es un chiste, una locura"

, en el marco del juicio por el crimen de Claudio Retamar, el menor de 14 años asesinado en barrio Gaucho Rivero, en calle Virrey Vertiz, el 20 de enero del año pasado, según supo Elonce TV. Asimismo, se requirió que se mantenga la prisión preventiva del imputado.Por su parte, en los alegatos, la defensora Candela Besa requirió la absolución. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, argumentó que González actuó en legítima defensa y"Entendemos que González es penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y homicidio en grado de tentantiva", dijo el Fiscal Malvasio a Elonce TV y aclaró que el pedido de condena de 22 años, se fundamenta en que "y también pudimos demostrar al Tribunal, todo lo que anunciamos cuando se inició el debate", remarcó."Hemos basado la acusación en los elementos probatorios que se incorporaron a lo largo de la investigación penal preparatoria y que fueron volcados en el juicio; es decir,y que forman parte de la prueba que tiene el Tribunal para evaluar y resolver", remarcó Malvasio en diálogo con Elonce TV. Además, anticipó que el adelanto de sentencia se va a concretar el próximo lunes a partir de las 13.Consultada por el pedido de la Fiscalía de 22 años de condena para su defendido, la abogada Candela Besa, calificó lo solicitado como "un chiste" y cargó con fuerza contra el fiscal Juan Malvasio.Lo pedido por el fiscal "no tiene ningún sentido serio de ser. Primero, porque no se mató a dos personas; segundo, porque es casi el triple de la pena mínima; y tercero,Asimismo, la abogada consideró que"Lo que yo considere en el juicio, no es algo subjetivo en contra del fiscal (Malvasio), porque el fiscal para mí es fungible, puede ser cualquier persona que está del otro lado del estrado y que tiene una tesis opuesta; yde la investigación", remarcó la abogada defensora de González quien espera la sentencia por el crimen de un menor en barrio Gaucho Rivero de Paraná.