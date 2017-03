"Son mentiras, está todo armado", dijo inspector acusado de cobrar coima

Este lunes comenzó el juicio por el presunto delito de Concusión un inspector de tránsito de la Municipalidad de Paraná . Se le atribuye haber recibido dinero por una supuesta infracción de tránsito sin haber entregado la correspondiente boleta.En declaraciones a, Rubén Aníbal Reynoso, el acusado afirmó que estuvo todo "armado" y negó los cargos en su contra."Esto es algo muy delicado, hace 20 años que estoy trabajando y es una vergüenza que esté pasando todo esto", dijo el hombre y afirmó: "Esto es todo armado, porque este chico (el denunciante) es hijo de un funcionario policial que está retirado".Por otra parte, recordó que el 23 de julio del año 2011 en calle Alem, "estaba trabajando como motorizado, hice mi trabajo como correspondía y se armó todo esto". Asimismo negó que haya estado implicado en un caso similar horas antes al hecho ocurrido y por el cual está siendo juzgado: "Son todas mentiras. Antes de entrar a la Dirección de Tránsito y Transporte, yo estuve dos años estudiando las leyes, me costó y no tuve errores en mi trabajo".Reynoso sigue cumpliendo funciones en la comuna como Inspector de Transporte, "esto no me ha perjudicado porque he avanzado, y estoy en la categoría 20; pero emocionalmente sí me está perjudicando"."Espero que digan la verdad", dijo el hombre al ser consultado sobre qué espera durante el transcurso del juicio; y lamentó que los inspectores siempre sean blanco de todo tipo de agresiones en la vía pública. "Esto ocurre siempre, es común en nuestra sociedad, nos escupen, nos agreden, nos atropellan".Por su parte, el abogado Marciano Martínez, defensor de Reynoso entendió que hubo complicidad policial para actuar en contra de su cliente, "porque cuando él fue detenido, a unas 20 cuadras del lugar y por la supuesta víctima que lo tiró al suelo, había tres motocicletas y dos vehículos de la policía, y en uno de ellos iba el Jefe del Comando, es decir que le dieron mucha importancia".Además remarcó que su defendido "sufrió amenazas porque le aplicó una multa por mal estacionamiento, pero tiene competencia para hacerlo, además en la documentación secuestrada está la libreta con otras multas que él aplicó ese día".