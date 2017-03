El crimen del policía Busten queda impune: absolvieron al único imputado

Este lunes se dio a conocer el fallo en el juicio por el crimen del policía Claudio Busten, ocurrido en el mes de septiembre del 2015, y en el cual había como único imputado un menor de barrio Belgrano.



Según pudo saber Elonce TV, el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, decidió absolver al joven y el crimen del efectivo policial queda impune.



"Lisa y llanamente no había ninguna prueba objetiva y los testigos que eran absolutamente parciales en el plenario, dijeron la verdad y sostuvieron que nada sabían sobre la participación del joven en estos hechos", afirmó el abogado José Iparraguirre, defensor del único imputado.



En tal sentido, el letrado expresó su "enorme preocupación frente a una muy mala investigación policial en la muerte de un colega. Es totalmente llamativo que no se hayan secuestrado en su oportunidad las filmaciones de las cámaras de vigilancia que había de numerosos negocios en la zona, y que hubieran podido individualizar a quien fue el autor del asesinato de Busten, o que no se hayan investigado otras hipótesis que claramente señalamos en el marco de nuestros alegatos y del proceso".



"Es un crimen impune y nos parece que pudimos destrabar una parte importante de esta situación que es determinar que no había ningún tipo de responsabilidad del joven que defendíamos, pero esto significa que se debe profundizar en la investigación de quiénes fueron los verdaderos autores, y creo que hay una cantidad de indicios que podrían, a la División Homicidios que está encargada de esta investigación, ayudar a profundizar y llegar a la verdad de lo que pasó", dijo Iparraguirre a Elonce TV.



Tras ello, recordó que en su momento, se lo inquirió a quien por entonces era titular de dicha División, el comisario Ángel Ricle, al cual "lo interpelamos muy fuertemente en cuanto a todos estos graves defectos de la investigación, y era muy extraño que no recordara, en la mayor parte de los casos, la investigación que se había realizado".



Por su parte, Kunzi agregó que solicitaron al Juez Barbirotto "que la investigación debe continuar y este crimen debe esclarecerse", y pidieron otras medidas de prueba.



Finalmente, el abogado defensor recordó que "no hay otros sospechosos, el único imputado era nuestro defendido, por eso llegamos a debate. Parte de nuestra alegación defensista fue la deficiencia que hubo en la investigación y esta falta de explotar las otras hipótesis investigativas que hubo en su momento". Elonce.com