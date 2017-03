Terrible choque con dos niños fallecidos: Tránsito estaba liberado para camiones

Policiales Dos niños fallecieron en un impresionante choque en Santa Fe

La provincia de Santa Fe aclaró que la restricción para la circulación de camiones de gran porte no rige en rutas provinciales como la 91, donde anoche se registró un fatal accidente cerca de la localidad de Villa La Ribera, en el cual murieron dos niños.El director provincial de Información y Divulgación de la Agencia provincial de Seguridad Vial, Sebastián Kelman, aseguró que la medida se aplica en "rutas nacionales y en las manos que van hacia la Capital Federal"."La prohibición del tránsito de camiones en los fines de semana largo es sólo para rutas nacionales sobre las manos que van hacia la ciudad de Buenos Aires. Esta restricción no es para rutas provinciales y todos los corredores del país. Con lo cual hay muchas rutas en las que no pueden circular los camiones, pero hay otra gran cantidad en que, tanto los fines de semana largos como en época de vacaciones, la circulación de transporte pesado es totalmente libre", sostuvo Kelman.