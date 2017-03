Hallaron solo a un niño de dos años cuando intentaba cruzar una avenida

Foto: Comisaría del Menor de Gualeguaychú. Crédito: El Día

"Iba con mi hijo en el auto por Santiago Díaz, cuando cruzo el boulevard Montana al norte, veo al niño solo caminando por la vereda. Me quedé frío mirándolo. Pongo marcha atrás y lo sigo despacio para no asustarlo, pero cuando veo que intenta cruzar la calle y me tiré del auto", indicó a ElDía el hombre que logró abortar ayer por la tarde lo que pudo ser una tragedia.



El menor, de unos 2 años de edad, vestido sólo con ropa interior, fue llevado hasta una despensa de la zona para investigar si alguna persona lo conocía, y ante la negativa se decidió dar aviso a la Policía.



El niño fue llevado hasta la Comisaría Tercera y de allí llevado a la Comisaría del Menor y la Mujer, desde donde se pudo dar con los padres a través del Copnaf. Al parecer, su madre lo había dejado al cuidado de la abuela porque debía realizar una tarea y ese fue el momento en que aprovechó para escabullirse y llegar a la calle.