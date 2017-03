Ofrecen $500.000 de recompensa por datos de un ex policía prófugo

El Ministerio de Justicia de la Nación incrementó el monto que ofrece como recompensa para quien aporte datos sobre el paradero de al menor 43 represores de la última dictadura cívico-militar que se encuentran prófugos de la justicia.



En el listado de personas buscadas aparece Carlos Luis Carvallo, ex integrante de los grupos de tareas de la Policía de Entre Ríos y agente civil de inteligencia del Batallón 601, imputado por secuestros, vejaciones, apremios ilegales y torturas contra detenidos políticos en la Comisaría de El Brete, cometidos entre 1976 y 1977, en una causa que tramita como un desprendimiento de la denominada megacausa Área Paraná.



En el caso de Carvallo, se dispuso una recompensa de 500.000 pesos para quienes tengan datos sobre su paradero, los que deberán comunicarse al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (Buscar), al teléfono (011) 5300-4020. Los datos podrán ser aportados en forma anónima y la identidad de los informantes se mantendrá en "secreto", incluso hasta para los agentes que intervengan en la captura del reo.



Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado hace unos días a raíz del aniversario del último golpe cívico-militar, señala que "a través del paso de los años no deja de haber un número muy estable de imputados que decidieron fugarse y evadir el accionar de la justicia" e identifica un total de 45 represores prófugos. Por 43 de ellos se ha establecido una recompensa.



Sin embargo, a tres años y cuatro meses desde que el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dictara la orden de detención, su paradero sigue siendo un misterio. Se habla de que podría estar en Brasil o Paraguay, pero son rumores; y no se descarta que se encuentre en el norte argentino. Quién es Carlos Luis Carvallo Carvallo tiene 62 años y nació en Oberá, provincia de Misiones. Durante los años 1976 y 1977 cumplió funciones como oficial ayudante de la Dirección Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía.



También operó como personal civil de inteligencia del Batallón 601, con funciones en el Destacamento 122, con sede en Santa Fe pero que extendía su jurisdicción a Paraná. Su rol como espía era el de "agente de reunión", es decir, alguien que se infiltraba en sindicatos, universidades y organizaciones políticas y sociales para recabar información que luego transmitía a los militares.



Durante las audiencias del plenario de la causa Área Paraná, en octubre de 2014, Manuel Ramat, un ex detenido político, contó que en junio de 1976 policías vestidos de civil, pertenecientes a la Dirección Investigaciones de la Policía, allanaron la casa de sus padres. Uno que se presentó como "Carvallo" y otro de apellido Ojeda, que dirigía el procedimiento, se lo llevaron detenido, aunque por unas horas.



Tres meses después, el 30 de septiembre 1976, fue ilegalmente detenido en la Jefatura Central de Policía. Hasta que Carvallo fue a buscarlo con un chofer. Después de dar varias vueltas en un auto, el periplo terminó en un lugar que presume sería la Comisaría de El Brete. Allí fue interrogado en un sótano, mediante amenazas, golpes y puntapiés, y obligado a escuchar cómo torturaban a otro secuestrado.



Según contaría años después, "las condiciones eran inhumanas, había que comer con las manos y a ciegas; y las torturas eran a cualquier hora", contó. En ese lugar volvió a aparecer el mismo "oficial de apellido Carvallo" y en una sesión de tormentos le dijo "que desde 1975 estaban recibiendo instrucción de los militares sobre cómo torturar".



En 1979 se retiró de la Policía, volvió a Misiones y comenzó a trabajar como periodista. Cuando se ordenó su detención, en noviembre de 2014, era el conductor del programa con mayor audiencia de la radio local. El juez Ríos irradió la orden de detención a todas las fuerzas nacionales y también Interpol emitió un alerta roja en 190 países para su localización y captura. Sobre la recompensa El Ministerio de Justicia de la Nación tiene una unidad especial para la búsqueda de represores prófugos. Se trata de un programa nacional creado a través de la Ley Número 26.375, en el año 2008, mediante el cual también se creó un fondo de recompensas destinado a abonar una compensación para quien aporte datos que resulten relevantes para la detención de personas buscadas por la justicia. Fue el juez federal Leandro Ríos quien hizo el pedido al Ministerio de Justicia para solicitar que se incluya a Carvallo en el programa nacional, para lo cual aportó detalles de la imputación que



Para acceder a la recompensa, es necesario aportar los datos en el Juzgado Federal de Paraná o por teléfono con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada (Buscar), llamando al (011) 5300-4020. Esos datos deben ser útiles "mediante informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente" de manera que contribuyan a la detención. (ElDiario)