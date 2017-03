A una semana de su desaparición, siguen buscando al abuelo enfermo de Alzheimer

Ya se cumplió una semana de la desaparición de Ángel Anito "Coco" Romero, el abuelo de 88 años enfermo de Alzheimer que desapareció el pasado domingo del hospital Fidanza, en Colonia Ensayo, donde estaba alojado."Los seguimos buscando pero es como si se lo hubiera tragado la tierra", lamentó anteJudith Farias, sobrina nieta del octogenario."Hay mucha predisposición pero hasta ahora no sabemos nada, no tenemos nada", subrayó la mujer.La familia de Romero es oriunda de la zona del Tiro Federal de esta capital entrerriana. Y según habían comentado, tomaron la decisión de internarlo en el Fidanza ante una serie de cuestiones familiares."Hemos recibido llamados de que estaba en Paraná, en el hospital San Martín; fuimos a verificar pero no era él", comentó la sobrina nieta del abuelo buscado.También viajaron a Santa Fe, dejaron sus números de contacto al personal del Túnel Subfluvial, pero acciones infructuosas hasta el momento.A siete días del hecho, los familiares están desconcertados y ya esperan lo peor. "A esta altura, no esperamos encontrarlo vivo, pero queremos saber qué pasó con él", se sincerizó Farias. Al cortar la comunicación telefónica, se disponía a emprender una nueva jornada de búsqueda.Quienes puedan aportar datos certeros sobre el paradero de Anito "Coco" Romero pueden comunicarse al (0343) 154805595 / 155031273 / 154528882 / 4227989También pueden hacerlo ante cualquier dependencia policial o bomberos.