Olvidó su celular en un taxi y tenía fotos abusando de niños

Un individuo que fue detenido a mediados de semana en una vivienda del barrio San Martín de Porres de San Miguel de Tucumán, era intensamente buscado en Tucumán por aberrantes hechos de abusos sexuales contra niños. El sujeto se filmaba con su celular cuando abusaba de los menores, entre ellos el hijo de 2 años de su pareja, y se olvidó el aparato en un taxi. El chofer lo encontró y cuando lo revisó para buscar algún contacto para devolverlo, observó las escalofriantes imágenes y videos. Dio inmediatamente parte a la Justicia. El depravado fue identificado y finalmente detenido.



El hecho sucedió a mediados del año pasado y tras ser identificado fue detenido el miércoles en un procedimiento en conjunto entre la policía de Tucumán y la División Investigaciones de esa provincia. Actualmente se encuentra detenido en la base de la Brigada y será trasladado a la vecina provincia durante la semana.



El diario La Gaceta relató detalladamente el caso y señalaron que la pesquisa se inició casi de casualidad después de que un taxista se presentara en una comisaría para denunciar un insólito caso. Dijo que a un pasajero que había levantado en el centro tucumano y dejado en la zona de las cuatro avenidas se le había caído el celular. Aseguró que, como no sabía quién era el dueño, decidió quedárselo. A los días, el chofer descubrió varios videos donde aparecía el joven abusando de varios niños. Según informó, fueron tan fuertes las imágenes que decidió denunciar el caso.



La fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la investigación del caso, relató que el chofer denunciante había declarado que estaba seguro de que el hombre que aparecía en las imágenes era el pasajero, ya que ocupó el asiento del acompañante y él perfectamente pudo observar su fisonomía. También recalcó que no podía indicar el domicilio del sospechoso porque lo había trasladado al centro. Dijo, además, que una filmación era tan aberrante que decidió borrarla. Identificación Tras analizar el teléfono móvil lograron recuperar datos de la víctima y del victimario. En medio de decenas de fotografías, los investigadores encontraron imágenes del sospechoso en su ámbito laboral. Así llegaron hasta una fábrica de hielo donde les brindaron la identidad, algunos datos personales y la confirmación de que allí no trabajaba más desde hace tiempo. Los policías lograron ubicar el domicilio del supuesto abusador. Se entrevistaron con una joven que les dijo que la persona que buscaban era su ex pareja y que por razones laborales había decidido regresar a esta provincia en donde tenía a sus padres.



En San Miguel de Tucumán, el abusador fue arrestado cuando intentaba llegar al domicilio paterno. También allanaron el domicilio donde secuestraron varios celulares y computadoras. En Tucumán Casi en simultáneo en Tucumán irrumpieron en la vivienda de la ex concubina y en el de la ex suegra del acusado. En estos allanamientos consiguieron datos claves: determinaron que el menor abusado era hijo de quien era su pareja y establecieron el lugar preciso donde supuestamente se concretó el abuso. El abusador, según la teoría de los pesquisas, habría sido quien se quedaba con la criatura y aprovechando la ausencia de los mayores de la casa, concretaba los ataques mediante algún tipo de amenaza.



Personal de la Policía Científica sacó fotos de una habitación que terminó siendo muy parecida a la que aparece en las filmaciones.