Niña violada y estrangulada en San Luis: investigan cuál fue el rol de la madre

El hecho de que la víctima haya sufrido abusos reiterados pone la lupa sobre su responsabilidad.Los signos en el cuerpo de la nena y otros síntomas en su comportamiento señalan una aparente habitualidad en el sometimiento sexual.Carina Di Marco le dijo a una periodista de El Diario de la República, el jueves, frente a tribunales, que ella no trabaja fuera de su casa, sino que está dedicada a los quehaceres domésticos para su familia. Esa ocupación le permitía mantener una vigilancia sobre el trato de su pareja a su hija. Pese a ello, no se sabe que alguna vez haya denunciado los abusos que la nena sufría.El jueves, cuando se les preguntó por qué se habían mudado de Mendoza, Di Marco y Gómez contestaron que habían venido "a buscar un futuro mejor". Él hasta tuvo ánimo de acotar, con expresión de pesar: "Y mire ahora lo que nos pasó". Eran las seis y media de la tarde. Ellos no lo sabían todavía, pero casi una hora antes habían hallado el cadáver de la nena.En otra ocasión compartió una publicación que puede parecer sintomática de que, tal vez, le interesa más su pareja que sus hijos. "Cuida a tu pareja, los hijos se van, los amigos cambian, el cuerpo envejece, el dinero se acaba y a tu lado sólo estará tu esposa (o)", dice el mensaje.Producida la desaparición de Florencia, Carina Di Marco no manifestó ninguna sospecha sobre su concubino. Al contrario. Cuando los vecinos de San Luis empezaron a hacer públicas sus acusaciones contra Gómez, en las redes sociales y en los foros de los sitios web de medios de comunicación, ella se plantó a favor de él. "Por Dios, dejen de ensuciar a mi marido... y entiendan nuestro dolor, por favor... la están buscando desesperadamente a mi hija... yo con un dolor en mi alma no sé nada de ella", posteó en su Facebook, el jueves 23, a la 1:50 de la madrugada.