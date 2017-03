Investigan si joven con problemas de adicciones causó la muerte de un abuelo

Un sujeto con antecedentes policiales y problemas de adicciones fue alojado en el Hospital Colonia de Diamante, por disposición del Juzgado interviniente en la causa; y si bien las autoridades del nosocomio se opusieron a la medida alegando que no era el lugar adecuado para su rehabilitación, debieron acatar la disposición judicial.



Se investiga si el deceso de uno de los abuelos allí internados, se produjo por las agresiones que le propinara este sujeto.



"Al hospital de Diamante ingresó una persona con problemas de adicción. Los directivos del Hospital no lo querían recibir, porque consideraban que no era el lugar adecuado", informó a Radio La Voz el comisario Guillermo López, subjefe de la Departamental de Policía de Diamante. "No obstante, se ordenó que fuera alojado en ese lugar", indicó.



"Ayer, en horas del mediodía, tuvimos un incidente, donde habría querido romper el vehículo de la directora del hospital", indicó López. "Luego, se pensó que si se lo ponía con otras personas con antecedentes, se podría potenciar, y por eso se lo puso con abuelos, a quienes agredió".



A causa de este hecho, se investiga si el deceso de uno de los abuelos allí internados, se produjo por las agresiones que le propinara el violento interno.



Los trabajadores del nosocomio advirtieron la situación pero la misma no fue informada a los tribunales diamantinos. No obstante, "desde el hospital no se nos informó nada de que la muerte que aconteció haya sido por estas agresiones", confirmó el comisario López.