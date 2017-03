Nene mutilado en Miramar: Investigan un rito satánico o una profanación

Rastrillajes en los cementerios, búsqueda casa por casa y una alerta nacional de la Red Solidaria. Todo vale para encontrarle una respuesta a uno de los casos más macabros de los últimos tiempos y ponerle un nombre al cuerpo del nene que apareció al costado de la ruta 11.Le cortaron las manos y los pies para que no tuviera huellas dactilares, le sacaron los órganos, los dientes y hasta el cerebro. El cuerpo fue evidentemente manipulado por alguien que sabía lo que hacía, aunque el motivo todavía sigue siendo un misterio.La tercera y última hipótesis que manejan es que el nene no haya sido asesinado. Es una probabilidad que el cuerpo fuera robado de un cementerio para después someterlo a la ablación de sus órganos y la amputación de los miembros para que no pudiera ser identificado.Sea cual sea la explicación, todos los que han tenido contacto con la causa coinciden en que "no han visto algo igual en décadas". En las últimas horas, buzos tácticos de Mar del Plata encontraron en el arroyo La Totora, donde estaba el cuerpo, pelos y restos de tela que serán sometidos a peritajes.