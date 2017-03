Perdió una pierna en siniestro: está indignado por "probation y multa" a acusado

La semana pasada se dio la sentencia en el juicio al que llegó Héctor Ariel Veliz en la causa caratulada como lesiones gravísimas culposas. A Veliz se le dio una probation y deberá pagar una multa de 1000 pesos.Francisco Salazar y Estefanía Abramonte, el 13 de agosto de 2016, volvían en moto, desde Strobel a Diamante. "Se estaba haciendo de noche", rememoró el joven, cuando, una camioneta que circulaba en sentido contrario por avenida La Florida y Presidente Perón de la localidad de Strobel, "se cruzó de carril y nos chocó", dijo el muchacho que, producto de las graves lesiones sufridas, perdió una pierna. Su novia también sufrió heridas.En diálogo con, recordó que Héctor Ariel Veliz, de 26 años, conductor de la camioneta Nissan Frontier 2004, se entregó tres días después del hecho. "En el momento se dio a la fuga, nos dejó tirados", puso relevancia.Salazar contó su indignación ya que sobreseyeron a quien lo chocó: "el jueves pasado me dieron la sentencia y me dejaron entendido, tanto el juez y la fiscal, que podés salir a chocar y matar a alguien, pagas una multa, haces un probation y ya está"."Fue una decepción, no pasó nada en el juicio presidido por el juez Julián Vergara; la fiscal Darrichón no acusó, ni siquiera se opuso a la sentencia", agregó."Los que lo conocen dicen que es una buena persona. Yo si hubiese estado en el lugar de él, no me hubiese ido, y me estaría carcomiendo por dentro. Algunas versiones dicen que estaba alcoholizado, por eso se fue, pero no es justificativo. Hasta el día de hoy no ha pedido perdón, ni siquiera me miró en el juicio", reflexionó.Francisco antes de ese siniestro, tenía sueños que se rompieron. "Yo hacía taekwondo. Quería ir al mundial en Hungría. Pero no pudo ser y nada va a ser igual nunca más. Nunca me imaginé´ que me iba a faltar la pierna. Yo los miré al juez y a la fiscal a los ojos, me saqué la pierna ortopédica y les dije si esto tiene una solución:; no me pueden decir que me entienden si no saben lo que viví. No saben lo que es el sufrimiento de despertar y ver que la pierna ya no está", confió además entre lágrimas.Francisco y su novia descartaron haber tenido culpa en el hecho. "Yo iba bien, el `loco` se cruzó. Dicen que la fe mueve montañas, pero la plata mueve la justicia, por lo que se vio en el juicio. No le creo nada a nadie. Este tipo me c? la vida. Él el jueves se fue caminando y yo, con muletas", aseguró además.Los abogados Pablo Temon y Milton Urrutia apelaron la sentencia y se le hizo lugar.Por otra parte, la acción civil, continúa.