Miramar: El nene mutilado habría estado "en una heladera"

El caso no deja sumar hallazgos macabros a medida que avanza la investigación. La criatura de entre 2 y 3 años hallada el martes pasado mutilada, sin órganos, cerebro, ni genitales, a la vera de la Ruta 11 entre las localidades de Miramar y Mar del Sud, además habría sido expuesta a muy bajas temperaturas.



El dato surgido del informe de los peritos científicos coincide con lo que especularon los expertos que vieron el cadáver por primera vez. A partir de la novedad hay un giro importante en el caso, porque podría relativizar fecha de la muerte.



La autopsia de los peritos forenses de la Policía Científica reveló que el cuerpo habría sido sometido a frío por un tiempo prolongado.



"No podemos decir que estuvo congelado, lo que sí estuvo es en frío. Pudo ser en una zona fría o en una heladera", detalló en diálogo con Infobae la fiscal del caso, Ana María Caro.



Y en esa línea amplió: "la autopsia determinó que el lugar donde se halló el cuerpo no es el lugar del hecho, lo que estamos tratando de saber ahora es la causal de muerte".



"No descartamos un homicidio previo, pero no lo sabemos, hay varias hipótesis abiertas", hizo saber la fiscal.



El informe pericial señala que el fenómeno de la fauna cadavérica poco evolucionado, ciertos rasgos en la piel y el desarrollo singular de la descomposición son diferentes a los casos en los que los cuerpos simplemente son abandonados a la intemperie después de la muerte.



De establecerse que el cuerpo fue expuesto a bajas temperaturas podría relativizar la fecha de la muerte del niño, dado que las variables forenses que permiten datar de manera precisa el deceso se ven modificadas. Inicialmente el fallecimiento se calculó en diez días antes del hallazgo.



Además Caro habló de que hubo nuevos hallazgos tras rastrillajes en los alrededores de donde fue encontrada la criatura. "Se pudieron recabar elementos que debemos ver si tienen o no relación con lo que estamos investigando", advirtió.



Dejó saber también en relación al que por estas horas es el principal objetivo de la fiscal, identificar a la víctima, que "se está trabajando sobre una técnica de reconstrucción de imágenes" nunca utilizada en el país.