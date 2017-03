La Justicia investiga caso de "secuestro" de una mujer, "en su propia casa"

Foto: Los hechos ocurrieron en barrio Capibá

El hombre de apellido Palma, que es ex policía, está cumpliendo arresto domiciliario por sesenta días (lleva cumplida la mitad de la medida). Había sido dado de baja a raíz de una incapacidad física.



De acuerdo a lo informado, el hombre entabló una relación sentimental con la mujer de 28 años, madre de tres hijos menores de edad, y se fue a vivir a su casa.



Esta mujer sufrió una situación "aberrante", ya que incluso "fue amenazada y no podía salir de su vivienda, desde diciembre hasta el mes de febrero pasado".



La situación de violencia continuó, hasta que el menor de los hijos de la mujer sufrió una golpiza por parte de la pareja de su madre. Ella, aprovechando que debió concurrir a un centro de salud para hacer atender al niño, fue hasta la comisaría 15º y realizó la denuncia.



La doctora Fernanda Rufatti, a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, lleva adelante la investigación.



En tanto se supo que la víctima, sufre "un shock emocional que no puede superar, a raíz de haber sufrido un secuestro extorsivo en su propia vivienda". En Tribunales le realizan pericias psiquiátricas. Elonce.com.