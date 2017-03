Pena condicional para el joven que mató a su tío a puñaladas en La Paz

Excedidos de alcohol

Joel Anatolio Fernández, de 26 años, fue condenado este miércoles a tres años de prisión, de cumplimiento condicional, por el delito de "Homicidio simple con exceso en la legítima defensa", supo Elonce.com.Al joven se le imputó haber asesinado de una puñalada a su tío, Alberto Britez, de 53 años, el 20 de octubre de 2013, en una casa de la ciudad de La Paz.El motivo de la agresión se encontraría en una discusión que se habría originado cuando la pareja del imputado, le dijo al hijo de la víctima "te acompaño mi amor", cuando el chico, que tenía 15 años, salía de la vivienda en la que se encontraban bebiendo, para comprar una cerveza.El crimen de Britez ocurrió en la casa de Deolinda Fernández, madre del imputado.El Tribunal de Juicio, integrado por Elisa Zilli, Ricardo Bonazzola y Alejandro Grippo, estableció que tanto víctima como victimario se encontraban muy alcoholizados.El tribunal coincidió con la Fiscalía en la manera en que sucedieron los hechos, por lo cual consideró que se la calificación legal del delito debía ser cambiada, de Homicidio simple a Homicidio en exceso de la legítima defensa."Entendemos que las pruebas, permiten afirmar que el hecho se produjo en circunstancias en que ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y que fue Britez quien primero lo increpó, sin que Fernández lo hubiera provocado", señaló en la lectura de la sentencia la jueza Elisa Zilli.Por tal motivo, entendemos que el juzgado excedió "los límites de una defensa racional empleando un medio excesivo, por la necesidad de repeler la agresión de Britez, y que esto sucedió como consecuencia del estado de ebriedad en el que se encontraban", resaltó el tribunal aunque puntualizó que "su conducta fue para defenderse, pero excediéndose en los límites de esa defensa", supo Elonce.com.

Exceso en la defensa

Pena impuesta

Reglas de conducta

El tribunal concluyó que el imputado "poseía capacidad de culpabilidad pero insistimos que pese a que estaba alcoholizado, no se encontraba en una situación de inconsciencia como para no comprender la criminalidad de sus actos, es decir que lo llevara a la inimputabilidad. Así surge de los testimonios que se expresaron en la sala, como también de las pericias médicas y forenses", explicaron los magistrados en su fallo de sentencia.En la misma, se tiene en cuenta que es la primera condena de Fernández y que del expediente "no surge que haya incurrido en nuevos delitos", remarcaron.El tribunal impuso al condenado una serie de conductas que debe cumplir mientras se concreta la pena. Entre otros, se le requiere fijar domicilio, mantener una adecuado comportamiento social, no portar armas, abstenerse de provocar hechos de violencia contra los testigos y evitar la