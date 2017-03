Narcotráfico: Confirmaron procesamiento del hijo de Gonzalo Caudana y su novia

Luego de los recursos de apelación interpuestos por los defensores de parte de los detenidos en octubre del año pasado por la Policía Federal, acusados de formar una banda dedicada al narcotráfico en distintos lugares de la provincia, se conoció el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que confirmó el procesamiento para tres imputados, pero dictó la falta de mérito para otras tres acusadas.



Se trata del caso por el cual fue detenido, en la ruta nacional 18, Gonzalo Caudana, con 10 kilos de cocaína que llevaba en su auto con destino a Concordia, y al mismo tiempo otras personas en esta localidad y también en la capital provincial.



Entre los detenidos en los numerosos procedimientos, estaban el hijo del presunto jefe y proveedor de la organización, Matías Caudana, y la novia del hombre, Rosalía Alejandra Sánchez. También habían sido arrestados Marcelo Osuna, Leila Giménez, Florencia y Antonela Paniagua. Los defensores de estos seis acusados presentaron los recursos ante la Cámara, que en parte hizo lugar a los pedidos y en parte no.



El juez federal Leandro Ríos los había procesado por considerarlos coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por haber intervenido tres o más personas de manera organizada, y dictó la prisión preventiva para ellos.



Tras la queja de las partes (los defensores Leandro Kunzi, Corina Beisel, Ciro Muzzachidi y matías Argüello de la Vega) contra las pruebas de la causa y el análisis de las mismas, sobre todo de las escuchas telefónicas, los camaristas Daniel Alonso y Sebastián Gallino resolvieron que, respecto de Rosalía Sánchez y Osuna, las evidencias son suficientes para confirmar que existen gruesas sospechas para que sean llevados a juicio donde se determinará su participación o no en la banda narco, y también que, ante el peligro de fuga existente, deben permanecer alojados en la cárcel de Paraná, con prisión preventiva.



Pero respecto de Giménez y las hermanas Paniagua, dictaron la falta de mérito para procesarlas o sobreseerlas. Es decir, no quedan en una situación tan grave penalmente como es el procesamiento que las llevaría directo al juicio, ni tampoco las sobreseen para quedar definitivamente desvinculadas de la causa. Se ordena, en este sentido, profundizar la investigación o volver a analizar las evidencias para dictar una u otra medida procesal.



Asimismo, en este sentido dispusieron que las tres mujeres recuperen su libertad de inmediato, ya que estaban privadas de tal derecho desde hace cinco meses.

Fuente: Diario Uno