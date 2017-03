Acusado de intento de asalto a mano armada quedará libre si paga $5.000

Un joven al cual se le imputa un supuesto intento de asalto a mano armada en Concepción del Uruguay, podrá recuperar su libertad, previo pago de una fianza fijada por la jueza de Garantías, Evangelina Bruzzo.



El imputado es Jonatán Esteban Gamboa de 25 años, oriundo de Concordia, pero radicado en La Histórica, quien trabaja de changas en panaderías, quien fue representado por la doctora Valeria Irel, defensora oficial.



La audiencia se inició con el alegato del fiscal interviniente, doctor Fernando Martínez Uncal, quien se refirió a lo sucedido el domingo 19 del corriente por la mañana, en la zona de calle Gardel y Urquiza, Bario San Isidro, donde supuestamente el imputado, junto a otro sujeto, salieron del local nocturno El Templo de calle Las Glicinas y Las Margaritas, y abordaron un remis de la empresa Taos que era guiado por un hombre de apellido Arévalo, para detener su marcha a pocos metros de lugar, cuando pasaba un vehículo al mando de Echeverri Fabricio, quien iba acompañado por su pareja.



En ese momento, Gamboa habría descendido junto a uno de los pasajeros del remis, y mediante el uso de una faca, habría intentado asaltar al conductor del otro rodado, generándose una lucha que terminó con la huida del acusado, quien fue detenido momentos más tarde, alegando además los riesgos procesales existentes a su criterio, por lo que solicitó 15 días de prisión preventiva.



Tras el alegato del fiscal, la defensora hizo lo propio, negando la participación de su cliente en los hechos, asegurando que no fue un intento de asalto, sino que fue Echeverri quien habría atacado a Gamboa, presa de celos, aparentemente generado en el momento que el imputado saludó a su pareja en el interior del boliche, asegurando que Gamboa fue apresado cuando intentaba ir a la casa de su madre para evitar mayores consecuencias ya que el denunciante es un sujeto de casi 2 metros de altura, visiblemente más fuerte que el acusado, por lo que solicitó la libertad.



Luego de los alegatos de partes, el acusado dijo a la jueza que no fueron los hechos como se le endilgan y que él no necesita salir a robar o asaltar.



Escuchadas las partes, la doctora Bruzzo hizo lugar al pedido de la Defensora, no concediendo el pedido de risión preventiva del fiscal, pero para recuperar la libertad, el joven imputado deberá abonar una caución real (fianza) de 5000 pesos, bajo la advertencia de que si incurre en algún hecho violatorio de las medidas, será detenido inmediatamente.

Fuente: 03442