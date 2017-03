Los ladrones "tenían todo planeado", dijo dueña de quiniela robada

Graciela Naba, es la dueña de la agencia de quiniela N° 893, ubicada en Alvear al 509 de Concordia, donde delincuentes ingresaron durante el domingo llevándose tres cajas metálicas que contenían dinero, en una suma cercana a los 150 mil pesos, como así también joyas y pertenencias personales.La mujer relató cómo reaccionó cuando se encontró con su departamento en deplorables condiciones luego del asalto.Al regresar, "abrí la puerta de mi casa, me encontré con la luz del ante baño prendida y una puerta del placar abierta, fue ahí donde me di cuenta que alguien había entrado porque yo dejo todo cerrado". Inmediatamente, "después de ver todo tirado, llamé a la policía y juntos nos encontramos con un desastre", recordó. "Yo tenía tres cajas fuertes pequeñas ubicadas en distintos lugares donde guardaba el dinero, ya que soy muy confiada de dejar la plata conmigo porque me gusta pagar los premios en el momento", apuntó la agenciera.Luego de registrar el departamento junto a los efectivos policiales, Graciela Naba considera que "el robo fue planeado, siguieron todos mis pasos y guardaron las cajas fuertes dentro de una valija con ropa que tenía en mi departamento, junto con todas mis joyas".La dueña de la agencia volverá a abrir las puertas de su local en la mañana de este miércoles. "Estoy muy dolida y angustiada, queda mucha impotencia de saber que violentaron mi casa, pero estoy ansiosa de volver a abrir y reencontrarme con mis clientes que son fieles desde hace 20 años".Por último, reflexionó "ahora sólo quedan las expectativas de poder salir adelante y poder pagar lo que debo. Es la primera vez que me pasa algo así, pero me dieron el permiso para poder pagar a destiempo las boletas y los intereses que se suman", culminó. (Diario Río Uruguay)