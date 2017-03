Escándalo en San Juan: detuvieron a cinco policías por supuesto narcotráfico

Un comisario y cuatro policías de San Juan fueron detenidos este martes en allanamientos que realizó Gendarmería Nacional en esa provincia por un caso de "asociación ilícita y drogas".



Fuentes de la investigación informaron que el operativo se concretó alrededor de las 5 en Chimbas, la comisaría 17 y tres barrios de distintas zonas de la provincia.



Entre los detenidos se encuentra el titular de la seccional allanada, comisario Rodolfo Andrada, con 26 años de antigüedad en la fuerza de seguridad, aseguraron los informantes a DyN.



La investigación del caso, los allanamientos y las detenciones fueron ordenadas por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, que lleva adelante una causa por "infracción a la ley 23.737 de drogas y asociación ilícita".



"Esto tiene que ver con el mal proceder de la Policía, porque las fuerzas tendrían que brindar seguridad y no lo contrario. No debemos esconder estos casos bajo la alfombra, sino exponerlos", dijo el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, al Canal 13 local.



Efectivos de Gendarmería detuvieron en su vivienda al comisario Andrada, del departamento Chimbas, una de las zonas con altos índices de marginalidad y pobreza en el Gran San Juan. Además, apresaron a otros cuatro policías de distinto rango y también a por lo menos un civil. De acuerdo a Diario de Cuyo, se trata de Fabián Olivera (oficial inspector), Martín Tello (cabo), Juan Figueroa (agente) y Juan Alberto Poblete (agente).



En abril del año pasado se produjo la detención de otras autoridades policiales y agentes, que fueron imputados por liberar zonas para el tráfico de drogas. "No necesariamente está conectada con esa causa", dijo el ministro Baistrocchi.



"A los jefes que se han acercado, los gendarmes no les han dado explicaciones, por lo que por el momento no tenemos conocimiento sobre la causa. Habrá que esperar a que avance el operativo para que nos informen oficialmente", sostuvo el jefe de la Policía provincial, Luis Martínez.