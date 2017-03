Atacaron a tiros a móvil que trasladó a acusados de matar al líder de Los Monos

El intento de emboscada ocurrió este martes por la tarde en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura del kilómetro 7 de la traza, y fue perpetrada por al menos tres personas que viajaban a bordo de un VW Bora y abrieron fuego con fusiles FAL. Los acusados del crimen de Cantero, conocidos como "el clan Bassi", están siendo juzgados en estos días y volvían al penal al término de una audiencia en la que para dos de ellos se pidió la pena de prisión perpetua y 22 años de cárcel para el restante.



Como resultado del ataque, resultaron heridos dos integrantes del Servicio Penitenciario y Facundo "Macaco" Muñoz, uno de los imputados, junto a Luis "Pollo" Bassi y Milton Damario. Por el momento, se desconoce la intención del ataque.



Los heridos fueron trasladados al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, mientras la Policía busca intensamente en la zona al vehículo que escapó con los agresores.



Los acusados del crimen de Cantero están siendo juzgados en estos días y volvían al penal al término de una audiencia en la que para dos de ello. Damario y Muñoz, se pidió la pena de prisión perpetua, mientras que para Bassi se solicitaron 22 años de cárcel. Para un cuarto implicado, Osvaldo "Popito" Zalazar, se pidió la pena de seis años de prisión por tenencia de armas de guerra.



Según informó La Capital, la fiscal Cristina Herrera presentó los alegatos de clausura en el juicio por el crimen del ex jefe de Los Monos Claudio "Pájaro" Cantero. Solicitó penas de prisión perpetua para Damario y Muñoz como coautores de homicidio calificado por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego, además de las lesiones graves causadas a un acompañante de Cantero, Lisandro Mena, y el delito de portación ilegal de armas de fuego.



Para Luis "Pollo" Bassi, preso como supuesto jefe del grupo, reclamó 22 años de prisión en carácter de instigador del crimen. En su caso no aplicó el agravante de la alevosía porque a su criterio no pudo probarse que ordenara cometer la ejecución bajo esa modalidad.



En caso de que el tribunal no contemple la alevosía como agravante para los supuestos ejecutores, la fiscal pidió que de todos modos se les apliquen penas altas. En ese caso, para Muñoz solicitó una pena de 31 años y 8 meses, unificada con condenas anteriores, y para Damario una pena única de 31 años, que también incluye una sentencia previa.



Las defensas de los acusados presentaron sus alegatos en reclamo de la absolución de los implicados.