Causa por crimen de Zandomeni: Se realizó la audiencia de elevación a juicio

El homicidio de Adrián Zandomeni ocurrió en la tarde del 21 de enero de 2016. El muchacho tenía 29 años y fue encontrado muerto con un disparo en la espalda en la esquina de Randisi y Zácaro, en la zona este de Paraná.



Sus familiares pidieron este martes la remisión de la causa a juicio. El padre del joven, Pablo Zandomeni, informó a Elonce TV que "esperemos que haya justicia. El imputado está excarcelado porque es un paciente psiquiátrico, pero no entiendo cómo era la cuarta vez que intentaba matarlo, en complicidad con los vecinos e inclusive su esposa. Premeditó e hizo estrategias para actuar".



En ese sentido, consideró que "si determinan que tiene problemas psiquiátricos que no esté en libertad, porque puede causar daños tremendos como el que ya hizo".



"En su momento le allanaron la casas y dicen que le encontraron balas de las que usan los profesionales del crimen. Esto es un complot que hicieron, se sabía muy bien, no fue una casualidad, no sé por qué discutían con mi hijo, hay dudas de todo. Hay un menor de edad implicado", agregó. Elonce.com