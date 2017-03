Su hijo lo denunció por violencia, lo detuvieron y estará con prisión preventiva

La Jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Dra. Susana María Paola Firpo, dispuso la prisión preventiva por el término de 15 días, en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, a un hombre de 42 años imputado de agredir y amenazar a su pareja y a sus hijos. La medida se tomó en la Audiencia realizada en la tarde de ayer, donde la Fiscalía había solicitado medidas de coerción para el imputado.

El imputado, domiciliado en Paraná, fue denunciado por su hijo por hechos ocurridos el 18 de marzo pasado en un contexto de violencia de género contra su madre y maltrato contra todos sus hermanos.



En la causa interviene la señora Agente Fiscal Dra. Mónica Carmona, quien solicitó la Audiencia para la aplicación de medidas de coerción y el Defensor Oficial Dr. Luis Pedomonte.

En la Audiencia, que comenzó en horas de la mañana, el Ministerio Público Fiscal solicito la exposición de las profesionales del Departamento Médico del STJ a fin de que se explayen sobre la salud mental del imputado luego de la entrevista que le realizaron.

Posteriormente, la Fiscal le informó al acusado sobre los hechos que se le imputan y las pruebas recolectadas.

Previa consulta con sus defensores técnicos el imputado expresó su decisión de no declarar.



La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por el término de 60 días, en tanto la Defensa se opone al pedido de la fiscalía y solicita una medida de exclusión del hogar por igual o mayor término.

Reanudada la Audiencia, la Dra. Firpo expresó su criterio -conforme pactos y tratados internacionales- de considerar la privación de la libertad ambulatoria de la persona como una medida extrema a utilizarse como última ratio luego del agotamiento de otras medidas menos gravosas.



Sin embargo en la presente causa, atendiendo los informes brindados por las profesionales de la salud y a los fines de neutralizar los riesgos que se consideran presentes -conforme art. 356 inc. 2º y 354 del C.P.P.-, así como también surgen de las propias denuncias efectuadas por la señora víctima, y por sobre todo el hijo, que ilustran la problemática violenta y el temor que tienen ante las manifestaciones de su padre, la Jueza de Garantías resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y Dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 1 Paraná por el plazo de 15 días.



La Jueza además dispuso que se hagan saber al Jefe de la UP, las particularidades que afronta el acusado, haciéndole llegar los informes de los profesionales del Departamento Médico del STJ, con el fin de resguardar la salud física y psíquica del imputado durante su alojamiento y tratamiento.