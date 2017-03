Con una cuchilla atacó a policías que pretendieron reducirlo por violento

Un hombre de 41 años ingresó violentamente a la casa de su ex pareja, rompió un cerco perimetral y una ventana de una vivienda de calle Italia e Isthilart, en jurisdicción de comisaría séptima de Concordia, pasada la medianoche.



De acuerdo al parte policial, el sujeto se encontraba en el patio del domicilio con una cuchilla en la mano, con la cual amenazaba a los policías para que no se acercaran.



En el interior de la casa se hallaba la ex pareja y sus hijos.



Los funcionarios intervinientes trataron de calmar a este hombre pero el mismo se encontraba muy exaltado. En medio del forcejeo para desarmarlo, uno de los policías resultó con escoriaciones varias y el otro con una posible fractura en uno de sus dedos de la mano.



Controlada la situación, el aprehendido fue traslado a dependencias policiales y puesto a disposición de la Justicia.