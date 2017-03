Appiani pidió la libertad por la ley del dos por uno pero se la rechazaron

La Cámara Federal de Apelaciones volvió a rechazar un planteo del ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani para que se le conceda la libertad condicional por la aplicación de la polémica ley del dos por uno, que establecía un doble cómputo para quienes estuvieran más de dos años en prisión sin sentencia.

El tribunal que a fines del año pasado confirmó las condenas de los represores en la denominada megacausa Área Paraná y elevó de 18 a 20 años la pena en el caso de Appiani ahora también rechazó la excarcelación por aplicación de la ley del dos por uno "como ley penal intermedia más benigna", tal el planteo del represor.

La Ley Número 24.390, conocida como "ley del dos por uno", había sido sancionada en noviembre de 1994, en medio de una ola de revueltas carcelarias, como un intento de reparación para la inmensa cantidad de detenidos en prisión preventiva y con causas demoradas. Se pretendía, entonces, acelerar los procesos judiciales. Pero la norma no cumplió ninguno de sus objetivos y terminó derogada en enero de 2001.



Sin embargo, Appiani pidió que se aplique el principio de la ley penal más benigna, es decir, aquella que genera más beneficios para el imputado.

En primera instancia, Appiani había recibido una pena de 18 años de prisión, por lo que, "aplicando aquel cómputo privilegiado llevaba cumplidas las dos terceras partes de su condena no firme, lo que le permitía ejercer el derecho a la libertad condicional". Pero el juez Leandro Ríos rechazó la pretensión y ahora también la Cámara Federal de Apelaciones, tras la apelación del condenado represor.



Appiani, oficial del Ejército de 63 años, fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso funcional; e imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de ocho víctimas; privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de veinte víctimas, entre ellas, Claudio Marcelo Fink y Victorio Erbetta, que permanecen desaparecidos.



El tribunal integrado por Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López Arango elevó la pena a 20 años de prisión y rechazó la aplicación de la ley del dos por uno, motivos idénticos a los esgrimidos en su momento por el juez Ríos.



Appiani está detenido desde el 5 de junio de 2009, por lo que la pena vencería recién en 2029. De manera que al momento en que se le dictó la prisión preventiva ya no estaba vigente la ley del dos por uno.



El tribunal explicó que "no estamos en presencia de un supuesto de sucesión de leyes en el tiempo durante el curso del proceso" por lo que la ley invocada por el ex militar y abogado "claramente es ley pretérita o anterior y por tanto no es pasible de ser aplicada ultraactivamente, aunque ella le resultare más benigna. Porque para que la ley más benigna pueda ser convocada para su aplicación al caso de que se trate, debe ser posterior al hecho que la reclama o intermedia entre el hecho que reclama su aplicación y el momento de dictado de la sentencia".

Fuente: El Diario