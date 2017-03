Incendio en el ex Roballos: Investigan el origen del fuego

Un incendio en la sala de internación de varones del Hospital Escuela de Salud Mental generó alarma en horas de la noche del domingo.Las llamas afectaron "el Sector C, pero se pudo resolver rápidamente con matafuegos. Luego vinieron de Policía y Bomberos para realizar las investigaciones de rutina pertinentes. No queda claro el origen del incendio. Pudo tratarse de un hecho fortuito o intencional. En principio se habilitaron las instancias para eso", explicó ael director, Alejandro Ruiz.Admitió que "el personal de enfermería está preocupado y el resto también, porque son cosas que no suceden muy a menudo, pero cuando ocurren, desbordan a la institución".Explicó que "tuvimos que reacomodar a todos los internados. Estamos en una situación de emergencia y hay algunas situaciones que embarran el trabajo que se hace durante todos los días, ya que desde hace muchos años ponemos el tiempo y la dedicación para que la atención sea, sobre todo ambulatoria, para prescindir de las internaciones, ya que con las mismas corremos el riesgo de que sucedan estas cosas".Este lunes concurrieron desde áreas gubernamentales "para ver si podemos hacer una rápida refacción de la habitación dañada. Por suerte no tuvimos heridos, pero sí daños materiales importantes. Esperamos reacondicionar la sala durante la semana, para volver a utilizarla", dijo el funcionario.Asimismo, aclaró: "No hay dato fehaciente de que alguien haya iniciado el fuego. Hay sospechas, pero no podemos hablar sobre el autor material"."Si el ciudadano requiere de internación no podemos negarnos a hacerla. Se toman recaudos y hay que ser finos en el diagnóstico. Al incorporar el sistema de salud mental la problemática de las adicciones el abordaje clínico se ha agravado", reconoció finalmente Ruiz.