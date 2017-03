Psicóloga emitió informes para una causa judicial sin hacer las entrevistas

El Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (Coper) resolvió sancionar con una "advertencia individual" a una psicóloga que realizó informes, durante 2009 y 2010, que fueron agregados a una causa que se tramitaba en el Juzgado de Familia y Menores Nº2 de Paraná. La sanción consistió en una advertencia individual, tal como lo establece la Ley Nº 7.456.



En los informes, según exhibió el denunciante, la licenciada Mónica Patrone, "relata una serie de hechos y patologías psicológicas que padecería la señora S, indicándose como responsable de las mismas, diciendo en dichos certificados que yo soy el autor de delitos como por ejemplo amenazas, acoso, maltrato psicológico, entre otras cosas y que además realiza un "diagnóstico-perfil" psicológico mío, sin siquiera conocerme y menos aún ser paciente de ella".



Al analizar el caso, el Tribunal manifestó que "podemos sostener que la denunciada realizó sus informes haciendo expresa referencia al padre del niño sin haberlo entrevistado, realizando afirmaciones que denotan que la misma arribó a conclusiones sobre el señor O que fueron solo deducciones efectuadas a partir de entrevistas mantenidas con el resto de la familia (madre e hijo)". En su descargo, Patrone negó los hechos denunciados y rechazó la presentación en su contra. En este sentido sostuvo que realizó un relato de lo que manifestó su paciente, del que "de ninguna manera se puede concluir que con un informe mío se pueda acusar al señor O en algún sentido jurídico, porque ello es de competencia de un juez". También se defendió afirmando: "Yo solo informé el cuadro de situación con la mayor convicción científica".



El Tribunal también entendió que en los informes, la psicóloga realizó "un relato donde la misma aparece como si hubiera sido testigo de los hechos o circunstancias que revela como ciertas arribando además a conclusiones sobre rasgos del denunciante son haber sido éste último entrevistado o sujeto a algún instrumento de evolución diagnóstica". En este sentido, se resaltó que la profesional "cae reiteradamente en expresiones tales como 'se constata...' o 'su expareja manipula a C' o 'ya que el niño es utilizado por el padre de encargado de reclamos de este hacia ella', sin tomar el recaudo de aclarar que tales afirmaciones responden solo a la vivencia de su paciente y no a inferencias propias de la profesional".



En el dictamen, el Tribunal señala a la profesional que "debe considerar las pautas éticas analizadas y realizar su labor profesional conforme lo establecido en el Código de Ética, puntualmente en relación a la elaboración de informes o certificados, está vedado a los profesionales inferir resultados de estudios no llevados a cabo, debiendo tener en cuenta además que los mismos deben señalar claramente que los hechos y circunstancias que se relatan responden estrictamente a dichos del paciente y no ser la expresión de conclusiones sin sustento científico".

Fuente: El Diario