Salió a trabajar con sus colmenas y lo encontraron muerto en el campo

En la mañana de este domingo se constató la muerte de un hombre, que en la noche anterior se denunció con el objetivo de saber sobre su paradero. De acuerdo a la información enviada a Tal Cual en la mañana de este sábado a las 8 de la mañana el ciudadano Carlos Manuel Mory Rufran de 62 años salió de su domicilio conduciendo su camioneta Ford F100 color verde, con probable destino a Colonia Freitas o Colonia Alemana, dos de los lugares donde tiene colmenas de su propiedad.



Sus familiares comenzaron a llamarlo en horas de la tarde ya que no había regresado al mediodía, no recibiendo ninguna respuesta, cuestión que se mantuvo en horas de la tarde por lo que se decide hacer la denuncia a las 23 horas del sábado, publicó TalcualChajarí.

Desde allí la policía comenzó a hacer algunas averiguaciones y llegan hasta un campo de Colonia Freitas, propiedad de un señor de apellido Mela, sobre Ruta N° 5, distante a 2 mil metros de la Ruta Provincial N° 2 y en cuyo lugar se halló el cuerpo sin vida de este hombre, interviniendo inmediatamente el Fiscal adjunto Dr. Confalonieri y el médico policial.

El mismo determinó que la causal del deceso fue producida por un paro cardiorespiratorio no traumático de un día de evolución.