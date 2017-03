Conductor dijo que volcó porque intentaron asaltarlo en camino de ripio

En horas de la mañana de ayer en el camino Prospero Bovino, de la ex Colonia "Nueve de Julio", cerca de Concordia, el conductor de un automóvil Chevrolet Classic sufrió un vuelco y manifestó que intentaron asaltarlo.El hecho es investigado por la policía de Colonia Ayuí, que recepcionó la exposición de la titular del vehículo. Todo ocurrió pasadas las 7:30 Hs. de la mañana de ayer cuando Sergio Valín se dirigía al arroyo Ayuí Grande a pescar.Valín habló con los cronistas dey dejó su testimonio. "Iba cerca de una quinta de la empresa Blueberry, había una camioneta parada casi en el medio del camino, estaba estacionada y la persona que estaba adentró hablaba por celular, yo aminoré la marcha, pensando que le había pasado algo y que se le había roto la camioneta, cuando de la nada se me apareció otro tipo, que tenía un arma en la mano", dijo.En esos momentos, continuó, "la camioneta se me atravesó y pude esquivar al tipo armado y la camioneta, aceleré con todo y, a los pocos metros, volqué porque venía muy fuerte y el ripio me llevó al costado"."No sé qué era lo que querían, tal vez robarme mi auto, un Chevrolet Classic 2010; pero, ellos andaban en una camioneta tipo Hilux, de cabina simple, de color rojo, sin patente. El tipo me apuntó, me querían robar el auto", declaró.Más adelante, precisó que "el que tenía la pistola era morocho, alto, tenía una campera, pelo largo y era mayor edad, de cutis blanco; el otro tenía un gorro deportivo".lo consultó sobre lo ocurrido después del vuelco, "ellos siguieron de largo y se fueron, yo salí como pude, después pasó un vecino y llamé a la ambulancia, me sacaron con un tractor, el auto quedo destruido, con toda la parte delantera rota, el capó, el paragolpes, las ruedas y los extremos".Los vecinos de la zona aseguraron que no vieron a la camioneta roja en cuestión ni a sus ocupantes, tampoco se hallaron huellas ni rastros, solo hubo una exposición por el vuelco para el seguro.