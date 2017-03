Denuncian a médico por estafar a su hermana con su millonaria herencia

Desconocida por su hermano

Allá lejos

Alejada de la familia

El camino judicial

Reconocida como heredera

Una mujer denunció penalmente por estafa y lavado de activos a su hermano y pidió que se investiguen los mecanismos a través de los cuales el hombre,, y el asunto excede el marco de un simple conflicto familiar.. Es una mujer enjuta, de finos modales, amplio léxico y dueña de una fuerte personalidad, que puso a prueba cuando contradijo el mandato familiar que le imponía volver a la casa paterna para asumir los quehaceres domésticos. Eso le costó, en sus propias palabras, ser "expulsada y desposeída".(UIF), como parte del mismo entramado.La historia parece extraída de una película y podría contarse en capítulos, desde la década del sesenta hasta nuestros días, con un final incierto.El inicio del conflicto podría ubicarse en la década del setenta."En mi familia no había contrato; cuando hablo de contrato me refiero al contrato esencial entre las personas. Lo que predominaba eran los actos perversos e ilegales, donde cualquier cosa era posible", explicó la mujer, en diálogo con. ". Como la servidora actual, que era mi madre, se jubilaba porque envejecía, yo debía ser la nueva servidora, una servidora ilustrada, porque tenía título universitario, que podría educar a los hijos de mi hermano y llevar la casa", agregó.La mujer ejerció su rebeldía, desoyó el mandato familiar y cortó las relaciones., según contó., con la salvedad de que en el primero fue denunciada como descendiente en el escrito inicial, pero al no concurrir, fueron la madre y el hermano quienes se repartieron los bienes; mientras que en el segundo,Antes, en 2009, los hermanos habían vuelto a tomar contacto después de mucho tiempo. "Hablamos por teléfono como veinte minutos, hasta que le toqué el tema de los bienes, entonces mi hermano me dijo que eso era imposible y me cortó. A partir de ese momento, me cortó todos los puentes: inhabilitó el teléfono y tampoco me respondía las cartas que le escribía", recordó la mujer. Según ella, José María tampoco le contó que sus padres habían fallecido y recién lo supo en 2012.Lo cierto es que en diciembre de 2013 el juzgado amplió la declaratoria y la reconoció como heredera.La disputa por los bienes, sin embargo, sigue hasta estos días. Eso porque José María y su hijo del mismo nombre, "actuando de común acuerdo y en connivencia, habrían simulado la venta por parte del primero hacia el segundo de los nombrados, de dos inmuebles", cuya extensión sería de187 hectáreas en El Espinillo, según consta en la denuncia que la mujer presentó ante la fiscal Patricia Yedro., ya que los compradores habrían pagado un precio menor al avalúo fiscal y que sería cinco veces más bajo que el valor de mercado.La historia promete nuevos capítulos y el final todavía es incierto.