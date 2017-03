Alertan por SMS provenientes de celulares con prefijos de otras provincias

La policía de Villaguay recomendó a los vecinos, "estar atentos con los mensajes provenientes de celulares con características de otras provincias, principalmente código 0261 el cual corresponde a diferentes localidades de la provincia de Mendoza". Y en ese marco instaron a "no responder, y menos aún dar datos personales si entabla conversación".



De acuerdo al parte policial, "el año pasado, se registraron en diferentes partes del país, oleadas de mensajes de teléfonos desconocidos los cuales mandaban un mensaje de texto escribiendo `HOLA´. La característica más utilizada fue 0261 la misma que tiempo atrás habían utilizado delincuentes para realizar secuestro virtuales desde la cárcel en Mendoza. Si bien actualmente no se tiene ninguna denuncia concreta por estos mensajes, desde las telefonías móviles advirtieron que lo más importante es NO entablar conversación y menos aún dar datos personales".