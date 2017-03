El viceintendente de Itatí pidió que lo encarcelen lejos del intendente

El juez federal Sergio Torres comenzó a tomarles declaración indagatoria a los 26 detenidos del megaoperativo antinarco realizado en la localidad correntina de Itatí el martes pasado.



Ambos declararon en paralelo y, por separado, negaron estar vinculados a las organizaciones narco que, de acuerdo ala investigacion, distribuían semanalmente entre 6 y 15 toneladas de marihuana paraguaya a 7 provincias argentinas, con Itatí como puerta de entrada de la droga. Coincidieron en esto pero, a la vez, se mostraron casi como adversarios.



"No lo sé, sinceramente", contestó en su indagatoria Aquino cuando le preguntaron si creía que Terán podía estar involucrado en el tráfico de marihuana. Representado por el abogado Rodrigo González, el viceintendente de Itatí negó toda relación con el narcotráfico, cargó las tintas contra el jefe comunal y trató de explicar algunas circunstancias oscuras que están recopiladas en la causa.



En cuanto a Natividad Terán, Aquino se mostró casi como un enemigo, al punto tal que al final de su declaración solicitó expresamente no ser alojado en el mismo pabellon que él.



"Fue una relación muy fea. Al año que asumimos me le senté para renunciar y me dijo que lo esperara, que me iba a dar el lugar que me merecía, y me convenció", declaró Aquino, quien se presentó como un comerciante común y corriente dedicado a "la compra-venta de motocicletas y vehículos de bajo valor, además de manejar la mitad de una ferretería y un corralón de materiales junto a su ex esposa.



Según Aquino, la relación con Terán nunca fue buena. "Empecé a pensar de aguantar, para en las próximas elecciones (son este año) presentarme como intendente. Para llegar a eso estuve con tratamiento de un psicólogo porque la pasé muy mal en todo ese tiempo", concluyó.



Durante su indagatoria, Aquino debió enfrentarse a la existencia de escuchas y pruebas en su contra, además del hecho de que su hermano menor, Hernán, fuera detenido en 2016 (y luego, otra vez, el mes pasado) con un cargamento de marihuana.



" A Luis Alberto Saucedo lo conozco porque es cliente de mi ferretería. La única charla que tuve fue que me ofrecían un camión para comprar y les dije que no porque compro financiado", declaró Aquino en relación a "El Gordo" Saucedo, señalado como uno de los tres líderes narco de la zona y prófugo en esta causa.



El viceintendente también admitió que conoció a Federico "Morita" Marín -otro capo narco- en una isla cuando buscaban a familiares suyos que habían tenido un accidente en el río. Aquino incluso declaró, sin dar más explicaciones, que le avisó a Marín de la presencia de Prefectura en la isla "para que no venga más".



En plan de hacer su descargo, el viceintendente trató de restarle valor a una serie de conversaciones en las que se lo escucha hablar de "arreglar" la situación legal de su hermano cuando cayó preso por drogas. En relación a esto, sostuvo que si bien dijo eso fue sólo para tranquilizar a su madre. "Nunca hablé con nadie del juzgado, ni la fiscalía, ni nada", contó.



En medio de este clima enrarecido, ayer salió a hacer declaraciones el titular del juzgado federal 1 de Corrientes, Vicente Soto Dávila. "Hay una presión mediática tremenda a nivel nacional y para colmo está en juego el próximo gobernador", sostuvo.

Clarin.