Preocupación en un barrio por los robos: "A mi hija le cortaron el pelo"

Ante los reiterados robos y demás hechos de inseguridad, vecinos del barrio Cuarteles de esta capital entrerriana mantendrán una reunión con el jefe de la Policía Departamental Paraná; será a las 19 en la Escuela Privada de Educación Integral Nº 10 "Melvin Jones" ubicada en calle Cnel. Arredondo 1436.



"En esta zona no se puede vivir más. Tenemos que vivir encerrados, y no puede ser", se quejó Isabel Escobar, una vecina de la zona de calle Teniente Martínez, quien denunció dos graves episodios de los que fue víctima su hija: "Ella llevaba su hija a la escuela Cristo Redentor, estaba parada contra el cordón y le cortaron el pelo", y en otra oportunidad, sobre calle Balcarce, "un tipo en moto le puso una pistola en la cabeza y le quitaron las llaves de la casa, el dinero, el celular".



Y en esa línea, la mujer detalló una larga lista de asaltos y robos a vecinos de la zona. "Entraron a la casa de un hombre de 87 años, lo golpearon, le vaciaron la casa a las 15, y no pasó nada. También robaron la cartera a una señora cuando esperaba el remis en la puerta de su casa; robaron en Dr. Riolo; en Virazoro, los tipos se le meten a la casa; le roban a la gente que pasa con bolsas".



"Acá es zona liberada", denunció Escobar ante Elonce TV.



"Desde las 20, los rateros van y vienen, se drogan en la esquina, y la Policía no entra", se quejó la mujer. "El patrullero no pasa nunca", subrayó.



"Ya tenemos miedo, los tipos andan en los techos como si nada", advirtió la mujer, al tiempo que reveló que por la movida que inició por mayor seguridad en la zona, recibió "amenazas por teléfono".



"No podemos estar entre rejas, mientras los tipos andan sueltos. Algo hay que hacer", sentenció, y en ese marco, consideró que "la Policía no tiene la culpa; los jueces son los que tiene que actuar".



"Queremos pagar un adicional a un policía porque tenemos miedo de salir a la calle", agregó. Elonce.com