Incendio en tradicional "Bar Ideal" de Concordia: Las pérdidas son "millonarias"

Durante la mañana del lunes, el centro de la ciudad de Concordia se vio conmovido por un incendio de grandes proporciones que tomó posesión de la cocina del Bar Ideal, ubicado en la esquina de Urquiza y 1° de Mayo.A pesar que la hipótesis manejada por los bomberos establece que se habría originado por una freidora, según el reporte que hizo el periodista Eduardo Díaz en el lugar no se sabe a ciencia cierta por qué sucedió. Los trabajadores del fuego descartaron la posibilidad de una pérdida de gas porque no hubo explosión.Los empleados se encuentran ayudando a recomponer el sector afectado. Son 20 trabajadores que están, momentáneamente, sin trabajo, y que, según los dueños, aún "no cayeron" en lo que pasó. "Hay mucha voluntad de sacar adelante el bar pero la situación es de gravedad. Ya se han llevado cuatro o cinco volquetes repletos de elementos que han sido destruidos en su totalidad, desde equipos electrónicos, de frío, alimentos, reservas...", contó Díaz a Central de Noticias."El alcance del fuego fue impresionante" y afectó a los televisores, artículos electrónicos e incluso el cielo raso. "Son daños de millones de pesos según comentan, porque desde las paredes a las vigas y columnas, contando equipamientos de refrigeración de volúmenes considerables de las cocinas, en baños, el depósito, algunos amoblamientos, todo está afectado. Realmente la situación es de tristeza absoluta".Cerró contando que "quién está a cargo del lugar no pudo contarnos detalles de lo sucedido porque las lágrimas no lo permitieron. Lamentablemente la angustia está gobernando en los trabajadores".