Familiares de Matías Segovia exigirán respuestas al fiscal en Tribunales

Policiales Matías Segovia fue asesinado a puñaladas y luego lo colgaron de una rama

En el marco de las investigaciones por la muerte de Matías Segovia, el joven que fuera encontrado pendiendo de un árbol en zona de ladrillerías de calle Miguel David, familiares y vecinos se movilizarán a Tribunales para exigirle respuestas al fiscal que entiende en la causa, Ignacio Aramberry.el programa que se emite por, Juan Segovia, hermano de Matías."Le daremos santa sepultura a las 11 y desde ahí nos vamos a trasladar a tribunales para que el fiscal nos dé respuestas", reveló el joven.Es que en el caso, en una primera instancia, intervino el fiscal Juan Francisco Malvasio, pero luego, el expediente fue derivado a Ignacio Aramberry. "El fiscal, cuando se encontró el cuerpo, se fue y no nos dio respuestas de nada", se quejó el hermano de la víctima."Es una vergüenza que no nos informen nada", subrayó.Pero para los familiares de la víctimas, "hay más personas involucradas" porque "si lo trasladaron hasta ahí, tuvieron que haber sido más de dos personas", estimó el hermano de Matías Segovia.Finalmente, el hermano de la víctima comentó que no tienen dinero para pagar un abogado que los ayude a investigar la muerte del joven.