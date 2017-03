Matías Segovia fue asesinado a puñaladas y luego lo colgaron de una rama

Según el informe preliminar del examen médico realizado en la morgue de Oro Verde por los médicos legistas del Poder Judicial, el muchacho de 27 años que estuvo desaparecido durante 22 días no se suicidó, sino queAún no se determinó la fecha aproximada del deceso, pero ya habría surgido que. Además todavía restan los exámenes sobre el cráneo, que serán fundamentales para acreditar o desestimar la versión que dan testigos que indican que Segovia fue golpeado con un hierro en la cabeza por José Gómez, un vecino del barrio Mosconi II.Gómez, quien está detenido con prisión preventiva por esta causa y otras por narcotráfico, tenía un kiosco donde según reconoció vendía cocaína al menudeo. Si bien el detenido niega haber golpeado a Segovia hay un joven que lo señala.La familia desde un principio descreyó la hipótesis del suicidio.La versión de la Fiscalía, basada en dos declaraciones testimoniales, es que Segovia fue, aquel 19 de febrero por la tarde, a comprar droga a la casa de Gómez, ubicada en calle El Gato Danza, del barrio Mosconi II, junto a dos amigos. Como no tenía plata para obtener el estupefaciente mantuvo una discusión con el vendedor.Este sacó un arma de fuego, lo golpeó en la cabeza y Segovia se desplomó en el suelo. Luego Gómez efectuó unos disparos al aire y los otros dos jóvenes huyeron despavoridos del lugar. Fue la última vez que a la víctima la vieron con vida. Por ello se cree que el acusado lo mató y luego ocultó el cuerpo.Tras la denuncia de la desaparición de Matías, la Policía allanó la casa del sospechoso y no halló nada.