Recital trágico: pedirán la detención del Indio Solari

El abogado Fernando Burlando pedirá las detenciones del Indio Solari, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, propietarios de la empresa En Vivo, tras el trágico show que terminó con la vida de dos personas durante la noche del último sábado.



El abogado representa a la familia de Javier León, una de las dos personas que murieron durante el recital que ofreció el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el predio "La Colmena", y trabaja en la realización de esos escritos con el deseo de concretar los pedidos en el transcurso de esta semana.



"Ninguno de todos los que participaron pudo haber obviado el resultado de las muertes, pensando en la cantidad de gente que iba a ir, en la cantidad de gente que superó el límite, y así en innumerables situaciones irregulares", explicó Burlando.



Además, Burlando contó que esa noche León sufrió ataques de pánico y tuvo intenciones de retirarse del predio, pero no pudo hacerlo por el exceso de público. "Lo pisoteaban y lo pasaban por arriba", indicó.



"No hay mucho que investigar para darse cuenta de quiénes fueron los brutales asesinos", finalizó.