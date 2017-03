Crimen del policía Busten: este miércoles testimonió el ex jefe de Homicidios

Policiales Testigos no pudieron identificar al acusado del crimen del sargento Busten

Policiales Juzgan a un menor de edad por el crimen del policía Claudio Busten

Este miércoles se desarrollaron "prolongadas testimoniales", entre las que estuvo "la del ex jefe de la División Homicidios de la policía de la provincia, Ángel Ricle, que manifestó que era muy poco lo que podía aportar del caso". Ante la pregunta de la querella sobre la parte investigativa del homicidio, Ricle respondió que "las diligencias correspondieron a comisaría sexta".A su vez testimoniaron otras dos personas, Luis Mendoza y Ricardo Pacheco, que se definieron como "de la facción opuesta" al menor de edad imputado por el homicidio. En este sentido,pudo saber que Mendoza, dijo "conocer muy poco sobre el caso", y que simplemente "había escuchado por comentarios que este menor imputado había sido el autor de los disparos", que dieron muerte a Busten. Por su parte, Pacheco que fue llevado ante el Tribunal, desde la Unidad Penal Nº 1, donde cumple una condena, aseguró: "no conozco nada sobre este hecho".El uniformado de 49 años, padre de tres hijos, estuvo internado desde el 4 de septiembre de 2015, hasta el lunes 7 (día en que falleció), con asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín, en grave estado, tras ingresarle un proyectil en la arteria femoral del muslo izquierdo.En los días siguientes, atestiguarán siete personas por jornada. El viernes serán los alegatos.La causa está caratulada como Robo seguido de homicidio. Los malvivientes no lograron llevarse a moto.