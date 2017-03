Aguardan a que la Corte se expida por el crimen del soldado Bermani

Policiales Imputaron a un soldado por la muerte de Bermani

Recientemente se conoció una nueva imputación en la causa que investiga el crimen de Fabricio Bermani, el joven soldado voluntario asesinado el 19 de junio de 2016, cuando cumplía con una guardia en el Regimiento local.La decisión de abrir la línea de investigación puertas adentro del Regimiento implicó solicitar al Ministerio de Defensa, la autorización para levantar el secreto militar y así avanzar en la evaluación de las cámaras de seguridad que se disponen en algunos sectores del predio.De ese elemento se interpreta que hay imágenes donde el ahora imputado realiza señas específicas con una linterna hacia el sector donde se encontraba el auto sospechoso sobre Ruta Nº 2. Ese vehículo, propiedad de la familia Escobar, fue secuestrado y peritado.Vale señalar que entre todos los teléfonos celulares retenidos y peritados al inicio de la investigación -pertenecientes a quienes ese día cumplían funciones en la unidad militar-, está el de Corradini. Al respecto, consultado por, el fiscal Maximiliano Larocca Rees, manifestó que no podía hacer referencia a los resultados de ese peritaje en particular a fin de preservar la investigación.El cargo contra Corradini es "partícipe necesario". Está en libertad debido a que no hay elementos que impliquen "riesgo procesal".La continuidad de esta investigación está supeditada a la determinación de la Corte con respecto a la competencia: ¿fuero federal u ordinario? En un principio, el juez de Garantías Eduardo Degano, resolvió la incompetencia, pero la medida fue inmediatamente apelada por la Procuraduría General de la Provincia, a cargo del doctor Jorge Amilcar García. En las distintas instancias, hubo negativa para mantener la causa en manos de la Justicia entrerriana, tal como pretende la Fiscalía local. No obstante ello, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay también se manifestó incompetente. Por cuanto, es la Corte Suprema la que debe resolver esta cuestión tan importante para el avance de la investigación por el crimen de Bermani. Este punto es fundamental para la continuidad de la causa y, eventualmente, su elevación a juicio. Mientras tanto, sigue en manos de la instancia preventiva primaria del fuero ordinario local.Vale recordar que por el crimen de Bermani están imputados, además de Corradini, los tres miembros de la familia Escobar: Antonio -en libertad en esta causa pero detenido en una unidad penal de Buenos Aires por otro delito-, su hijo Brian -detenido en Paraná- y Nélida Leiva, esposa y madre respectivamente -con prisión domiciliaria en San José de Feliciano-.