Mintió en un juicio y deberá realizar trabajos no remunerados

El hecho inicial ocurrió en un juicio en 2013 donde se realizaban las tareas judiciales para dirimir las responsabilidades en torno a un crimen. En aquel momento JIB, dijo que había mentido porque lo había presionado la Policía para que acusara al imputado. JIB terminó siendo procesado en agosto de aquel año 2013 por el supuesto delito de Falso testimonio. Ayer, a más de tres años después y en una audiencia de quince minutos, se acordó resolver entre el fiscal Martín Wasinger y el defensor público Juan Carlín la situación procesal del hombre de 27 años a través de una Probation.



A JIB se le atribuyó que mintió en el debate oral y público que se realizó para determinar la responsabilidad de Daniel Del Agua en el homicidio de Walter Díaz, ocurrido el 15 de junio de 2009, entre las 2 y las 2.30, en barrio Consejo de Paraná. La detención de JIB ocurrió el 23 de agosto de 2013, con motivo del cambio de declaración -contradiciéndose con la que dio en la etapa de instrucción- para deslindar de responsabilidad a Del Agua. Aquel día, el hombre también se contradijo con la declaración que brindó su hermano, que también fue imputado del delito de Falso testimonio en flagrancia y quedó detenido. En aquella oportunidad, ambos hermanos debieron comparecer a la audiencia compulsados por la fuerza pública, puesto que se negaban a testimoniar. En el juicio en agosto de 2009, JIB sorprendió tanto a la querellante particular Rocío Rivero, a la fiscal de Cámara María Carolina Castagno, a los defensores de Del Agua, Guillermo Vartorelli y Miguel Alejandro Retamoso, como al Tribunal de la Sala I en la Cámara del Crimen que presidió Elvio Garzón, acompañado de Hugo Perotti y Miguel Ángel Giorgi, al brindar un testimonio totalmente opuesto al que brindó en sede judicial durante la instrucción de la causa. En la audiencia, JIB responsabilizó a la Policía de presionarlo para que acusara a Del Agua, puesto que si no lo hacía la responsabilidad recaería sobre él.





Miedo

En 2009, Barrios sorprendió a los presentes al manifestar que "al muchacho lo mandé preso por miedo" y prosiguió: "Lo mandé de cabeza porque la policía me quería achacar (sic) a mí". La fiscal le recordó que en la instrucción declaró que vio al acusado "sacar un arma y esconderse detrás de un árbol, que en ese momento él tomó su moto y se retiró del lugar y a los pocos metros escuchó unos disparos que lo asustaron tanto que casi se cayó de la moto". En aquella audiencia JIB estaba muy nervioso, puesto que minutos antes observó como la fuerza pública se llevaba detenido a la Alcaidía de Tribunales a su hermano, imputado por el presunto delito de Falso Testimonio. Sin embargo insistió y dijo "se lo digo a usted, me dijeron que si no lo mandaba de cabeza a Del Agua la jueza me iba a culpar a mí. No sé si el muchacho los mató o no".



En un momento del testimonio, Castagno le señaló que en su declaración no afirmó que Del agua fue el autor del crimen, a lo que Barrios respondió seguro: Sí doña, yo dije eso". La fiscal insistió en que no había nada de eso en la prueba testimonial, pero el joven insistió en que las cosas ocurrieron como lo sostenía en aquel momento, cuatro años después del hecho. Ante tal situación, la funcionaria evaluó que el testigo incurría en el mismo delito por el que minutos antes había solicitado la detención de su hermano, aunque en aquel momento no pidió su detención. No obstante manifestó: Estoy sorprendida porque no sé cuando dicen la verdad, si ahora o en la etapa de Instrucción". JIB fue imputado cuando el viernes 30 de agosto de 2013 el Tribunal adelantó la sentencia, condenando a Del Agua a 12 años de prisión por el homicidio de Díaz, y ordenó que se remita su testimonio al fiscal en turno. (El Diario)