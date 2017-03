Testigos no pudieron identificar al acusado del crimen del sargento Busten

El sargento ayudante Claudio Busten falleció en el hospital San Martín dos días después de ser baleado por dos personas que se conducían en una moto. Uno fue detenido el miércoles 16 de septiembre de 2016 en una serie de allanamientos que se realizaron en barrio Belgrano, mientras que del otro aún se desconoce su identidad. El efectivo fue herido en una pierna, afectándole el disparo la arteria femoral del muslo izquierdo, cuando intentaron robarle la moto. El hecho ocurrió el viernes 4 de septiembre de 2015 en calle Francisco Muñiz y Álvarez Condarco, en la zona sudoeste de Paraná. Busten tenía 49 años. Por el hecho fue imputado un menor de edad que al momento del crimen tenía 16 años y una serie de causas en trámite en la Justicia por delitos contra la propiedad.



En la audiencia que comenzó a sustanciarse este lunes 13 de marzo a puertas cerradas ante el juez Penal de Menores, Pablo Barbirotto; la fiscal Sandra Terreno y los defensores particulares José Iparraguirre y Leonardo Kunzi, escucharon el testimonio de personas que estuvieron en el lugar del hecho, pero no pudieron identificar al menor imputado, y el de efectivos que tomaron intervención en la investigación, en distintos momentos.



Los testigos no pudieron ubicar al imputado en el lugar del hecho, brindaron relatos similares a los que ya dieron en la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Una mujer declaró que vio dos motos pero no les prestó atención, pero cuando vio que se blandió un arma arrancó el vehículo en el que se encontraba y se fue del sitio. Un vecino recordó que le realizó un torniquete a Busten, pero no vio quién le efectuó el disparo. A estos testimonios se sumaron los de efectivos que tomaron intervención en distintos momentos de la IPP. En suma, los testigos de la primera jornada sólo brindaron relatos generales del hecho pero no pudieron aportar más elementos porque no observaron la dinámica de los sucesos en los que Busten fue baleado, publica El Diario.



Si bien la jornada inicial no fue favorable para la acusación, que intentó sostener su hipótesis del crimen, la lista de testigos exhibe que hoy será una jornada de trabajo para la defensa, puesto que se espera la declaración de importantes testigos de cargo.