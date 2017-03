Investigan si el publicista desapareció por evasión de $11 millones

Policiales Apareció en Federación el publicista desaparecido en Buenos Aires

El empresario Juan Manuel Ferrari brindó versiones encontradas respecto a los siete días que estuvo desaparecido y los investigadores sospechan que pudo ser una fuga voluntaria vinculada a problemas financieros y al hecho de que la Justicia Federal de Junín lo citará a indagatoria en una causa que lo tiene imputado por la evasión de 11 millones de pesos.Luego de que anoche llamara desde Entre Ríos y la policía lo ubicara en una estación de servicio de la ruta 14, kilómetro 296, a la altura de Federación; el publicista viajó rumbo a Buenos Aires luego de que sus familiares lo fueran a buscar. "En la breve declaración que dio a la Policía Federal en Concordia, Ferrari no denunció haber sido víctima de ningún delito", reveló una fuente judicial a la agencia Télam.Sin embargo, Alejandro Sánchez Kalbermatten, abogado del publicista, aseguró que Ferrari le dijo "que había sido víctima de un suceso delictivo, en el que le habían robado dinero y que quería hablarlo personalmente". Y contó que "a la policía le dijo que estaba abrumado" por lo que estimó que "quizás esté asustado y por eso no cuenta todo lo que le pasa".La forma en la que reapareció el empresario ligado al sponsoreo en el automovilismo le hace sospechar a los investigadores que se ausentó una semana por sus problemas financieros. "Había cobrado como 700 mil pesos de la escudería Renault por sus negocios en el TC. Algunos cuentan que no se sabe qué hizo con ese dinero", dijo a Télam uno de los investigadores.Ferrari se dedicaba dentro del negocio del automovilismo a conseguir sponsors para el "Trotta Racing Team" y había sido uno de los negociadores para que la escudería Renault contrate al equipo para volver a competir este año en el Turismo Carretera.Pero además, fuentes judiciales confirmaron a Télam que a Ferrari lo estaban buscando del Juzgado Federal de Junín para notificarle que será indagado por evasión impositiva agravada -por un monto de 11 millones de pesos-, en una causa en la que su propia madre y un ex socio también fueron investigados pero están con falta de mérito.La denuncia por la desaparición de Ferrari fue presentada por su actual pareja, quien lo vio por última vez el 6 de marzo pasado, a las 9, cuando ella salió rumbo al trabajo y se despidió de él en el departamento que comparten en la calle Olga Cossettini 1189, de Puerto Madero.El empresario quedó filmado ingresando ese lunes por la tarde a Chacabuco, donde llegó a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok patente JQC 230 que le había prestado un amigo mecánico para visitar a su madre, de donde partió, según lo que le dijo, rumbo a Junín, adonde nunca llegó y se le perdió el rastro. Lo encontraron este lunes en Entre Ríos.